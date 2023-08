APIC erzielt im ersten Halbjahr 2023 einen Nettogewinn von 12,34 Millionen USD

RAMALLAH, Palästina, 15. August 2023 /PRNewswire/ -- Der Vorsitzende und CEO der Arab Palestinian Investment Company (APIC), Tarek Aggad, gab bekannt, dass APIC in der ersten Jahreshälfte 2023 ein EBITDA von 35,4 Millionen USD erzielte. Der Nettogewinn belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf 12,34 Millionen USD, gegenüber 20,38 Millionen USD im gleichen Zeitraum 2022, was einem Rückgang von 39,43 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn, der den APIC-Aktionären zusteht, erreichte im ersten Halbjahr 2023 11,08 Millionen USD. Die Gesamteinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 % und beliefen sich auf 590,8 Millionen USD. Die Bilanzsumme stieg im Vergleich zum Jahresende 2022 um 8,74 % und erreichte 756 Millionen USD, während das den APIC-Aktionären zustehende Netto-Eigenkapital im Vergleich zum Jahresende 2022 um 7 % stieg und sich auf 186,7 Millionen USD belief.

Aggad erläuterte die Hauptgründe, die zum Rückgang der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beigetragen haben. Dazu gehörten die Inflation der Finanzierungskosten aufgrund des weltweiten Anstiegs der Zinssätze, der im zweiten Quartal des vergangenen Jahres seinen Anfang nahm, und der bis heute anhaltende Anstieg der Zinsindizes, sowie die Verknappung von lebenswichtigen Gütern, die einige Unternehmen der Gruppe aufgrund von logistischen Problemen mit manchen globalen Lieferanten erlitten, insbesondere bei den pharmazeutischen und medizinischen Gütern, die von der APIC-Tochtergesellschaft Medical Supplies and Services Company vertrieben werden. Außerdem wirkte sich die Anwendung des Internationalen Rechnungslegungsstandards Nr. 29 auf die Ergebnisse von Sinioras türkischer Tochtergesellschaft Polonez aus, da die Türkei als Hochinflationsland eingestuft wurde. Es ist anzumerken, dass in den Ergebnissen des ersten Halbjahres des letzten Jahres einmalige Kapitalgewinne aus einer Investition sowie die außergewöhnlichen Ergebnisse von Siniora, einer Tochtergesellschaft von APIC, enthalten waren. Daher führten diese Faktoren zusammen zu niedrigeren Ergebnissen in der ersten Jahreshälfte 2023 im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2022.

Aggad bekräftigte die solide Finanzlage des Unternehmens und die guten Ergebnisse trotz der vielen Herausforderungen. Er äußerte sich auch zuversichtlich über die Leistung der Unternehmen der Gruppe und ihre Fähigkeit, in diesem Jahr gute Ergebnisse zu erzielen, die den Erwartungen der Aktionäre entsprechen.

Die Ausschüttung von Dividenden in Höhe von 15,64 Millionen USD an die APIC-Aktionäre

Aggad fügte hinzu, dass APIC fünf Millionen Gratisaktien an seine Aktionäre ausschüttete, was etwa 4,46 % des Nennwerts entspricht, und wies darauf hin, dass sich das eingezahlte Kapital von APIC nach dieser Ausschüttung auf 117 Millionen USD belief. APIC schüttete außerdem 10,64 Millionen USD als Bardividenden aus, was 9,5 % entspricht. Die Gesamtausschüttung belief sich demnach auf 15,64 Millionen USD, was rund 13,96 % des eingezahlten Kapitals des Unternehmens entspricht.

Informationen zu APIC

APIC ist ein an der Palästinensischen Börse notiertes ausländisches öffentliches Beteiligungsholding-Gesellschaft (PEX: APIC). Das Unternehmen hält über seine Tochtergesellschaften diversifizierte Anlagen in den Bereichen Herstellung, Handel, Vertrieb und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Irak und der Türkei. Zu den Tochtergesellschaften von APIC gehören die Siniora Food Industries Company, Unipal General Trading Company, Palestine Automobile Company, Medical Supplies and Services Company, National Aluminum and Profiles Company (NAPCO), Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company, Arab Leasing Company und Arab Palestinian Storage and Cooling Company. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen über seine Tochtergesellschaften rund 3.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen: www.apic.ps

