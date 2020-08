AppGallery bietet Huawei-Nutzern gemeinsam mit Sky TV die besten TV-Kanäle und Blockbuster on demand

Mit der Sky Go-App, die über die AppGallery heruntergeladen werden kann, sind Sky TV-Kunden nicht mehr an den Sky Q-Receiver gebunden. So können sie ihr Programm oder ihren Film auf anderen Geräten weiterschauen und nahtlos zwischen zwei Geräten umschalten. Sendungen, die in Sky Go auf einem Tabelt oder Smartphone begonnen wurden, können einfach an der Stelle fortgesetzt werden, an der der Nutzer zuvor aufgehört hat.

Filmfans erhalten Empfehlungen von der Sky Go-App. Sie lernt, was die Nutzer mögen, und bietet ihnen dann Vorschläge an, sodass die Nutzer mehr Filme finden, an denen Sie Spaß haben.

An Standorten ohne Internetverbindung können die Kunden die Inhalte über die Sky Go-App direkt auf ihre Huawei-Geräte herunterladen – die perfekte Lösung für Sendungen, die sie auf längeren Reisen anschauen möchten.

Und noch eine Funktion verbessert die Erfahrung: Sky TV-Kunden können bis zu fünf Streaming-Geräte sowie den Receiver kostenlosen anmelden, sodass die ganze Familie die TV-Streaming-Dienste nutzen kann.

Sky Q – die integrierte TV-Erfahrung

Im Rahmen von Sky Q können AppGallery-Nutzer auf eine völlig neue und integrierte TV-Erfahrung zugreifen. Lineare TV-Kanäle, On-Demand-Funktionen, UHD, exklusiver Zugriff auf Netflix-Inhalte und eine Vielzahl weiterer Apps: Kunden von Sky Q können nun eine breite Palette an Inhalten genießen – wo auch immer sie sich gerade befinden.

AppGallery – Einer der größten drei App-Marktplätze weltweit

Alle in Zusammenarbeit mit Huawei entwickelten Anwendungen sowie Tausende weiterer hochwertiger Apps sind auf der offenen und sicheren App-Vertriebsplattform AppGallery verfügbar. AppGallery ist einer der größten drei App-Marktplätze weltweit und verbindet 750 Millionen Nutzer in mehr als 170 Ländern und Regionen mit dem intelligenten und innovativen Ökosystem von Huawei.

Mit Tausenden von Apps aus 18 Kategorien wie Nachrichten, soziale Medien, Unterhaltung und vielen mehr bietet AppGallery Nutzern eine größere Auswahl und bessere Vorschläge und Recherchemöglichkeiten für Apps.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/.

