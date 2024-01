Appotronics nimmt an der CES 2024 teil, um auf der Weltbühne Optik für die Automobilindustrie zu präsentieren

SHENZHEN, China, 22. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Vom 9. bis 12. Januar fand in Las Vegas, USA, die CES 2024, das einflussreichste Technologietreffen der Welt, statt. Die diesjährige Veranstaltung stand unter dem Motto „ALL TOGETHER. ALL ON." und stellte die nachhaltige Entwicklung der Menschen mit Hilfe von Technologien in den Vordergrund.

Appotronics (688007.SH), das zu den ersten am STAR Market notierten Unternehmen gehört, präsentierte auf der CES seine wichtigsten Geräte aus den Bereichen Optik für die Automobilindustrie und Laserdisplays für den Haushalt, um der Welt die Innovationskraft von Laserdisplaytechnologien zu demonstrieren.

Für den Automobilsektor hat Appotronics eine Reihe von Lösungen rund um immersive AR-Displays und digitale intelligente Beleuchtung in drei Hauptproduktlinien auf den Markt gebracht, darunter Fahrzeugdisplays, Laserscheinwerfer und AR-HUD. Die Lösungen des Unternehmens für Automobildisplays umfassen die Projektion auf Kabinendächer und Seitenscheiben, intelligente Oberflächen, Großbildprojektionen und andere Anwendungen, um Projektionen auf jeder Oberfläche mit hoher Funktionalität in der Praxis zu ermöglichen.

Im Vergleich zu herkömmlichen Display-Lösungen bietet Appotronics entscheidende Vorteile in vier Schlüsselbereichen: Die geringe Größe, das spurlose Display, das Display mit hoher Bildqualität und das Augmented-Reality-Display. Der fahrzeugmontierte, unabhängig entwickelte und auf der ALPD-Halbleiterlaser-Lichtquellentechnologie basierende Lichtgenerator bietet hohe Lichteffekte, eine große Farbskala, eine geringe Größe und andere Vorteile und garantiert gleichzeitig eine hohe Stabilität.

Auf der CES, die im Januar in den Vereinigten Staaten stattfand, stellte die BMW Group das Konzeptfahrzeug i Vision Dee vor und präsentierte die integrierte Vier-Fenster-Display-Technologie, bei der das Fensterdisplay mit dem Herzstück von Appotronics ausgestattet wurde.

Laut dem Wall Street Journal hat BYD im vierten Quartal 2023 über 526.000 Elektrofahrzeuge verkauft.Der chinesische Hersteller übertraf damit erstmals Tesla in Bezug auf die Quartalsverkäufe und BYD wurde zum weltweit führenden Anbieter von Elektrofahrzeugen. Dies verdeutlicht die zunehmende Stärke Chinas auf dem internationalen Markt für Elektrofahrzeuge.

Appotronics, das mit seinen Schlüsseltechnologien einen Beitrag zur Intelligenz von Fahrzeugherstellern leistet, ist bereits seit geraumer Zeit ein Lieferant von in Fahrzeugen eingebauten optischen Kerngeräten von BYD und hat im April 2022 die Zertifizierung nach IATF 16949 International Automotive Quality Management System erhalten. Darüber hinaus kooperiert Appotronics mit führenden Fahrzeugherstellern wie BYD, Seres, BAIC BJEV, HASCO Vision usw.

Öffentlich zugängliche Dokumente belegen, dass Appotronics bis zum 30. September 2023 insgesamt 191 erteilte und angemeldete Patente für Technologien im Bereich der Optik für die Automobilindustrie vorweisen konnte, was einem Anstieg von 39,41 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Mittlerweile wurden Appotronics weltweit über 1900 Patente für seine Laserlichtquellen-Technologie erteilt.

Appotronics zog während der CES die Aufmerksamkeit internationaler Medien wie CNBC, CGTN und Agence France-Presse auf sich. LI Yi, der Gründer, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer, sagte in einem Interview mit Agence France-Presse: „Der globale Markt steckt nach wie vor voller Chancen und Herausforderungen für Technologieunternehmen, insbesondere für Hersteller von Kerngeräten mit Schlüsseltechnologien. Es eröffnen sich immer noch neue Möglichkeiten."