Appy Pie startet Podcast, um Nutzer zu jedem Aspekt der Entwicklung von Apps ohne Kodierung zu führen

BERLIN, 6. November 2018 /PRNewswire/ -- Appy Pie, ein anerkannter Code-freier App Hersteller, dem klein Unternehmer weltweit vertrauen, soll mit seiner exklusiven Podcast-Reihe, der App Academy, Nutzer bei der Entwicklung von Apps und App Werbung umfassend unterstützen. Appy Pie's Podcast wurde letzte Woche gestartet und wird Kleinunternehmern helfen, Ideen in die Realität umzusetzen und Effizienz/ Umsatz zu steigern. Nutzer erhalten eine intelligente Unterstützung bei der Erstellung Ihre Apps, die in App Stores auch Umsätze erzielen können.

Episode eins mit dem Titel "Wie man eine Restaurant App erstellt?" lieferte wertvolle Informationen darüber, wie Restaurantbesitzer eine eigene App ohne Programmierung erstellen konnte und welche wesentlichen Funktionen benötigt waren und mit der Veröffentlichung der Apps.

"Wir freuen uns, anzukündigen, dass wir der erste No-Code-App-Hersteller-Plattform sind, der seine eigene Podcast-Serien für Nutzer startet. Podcast ist eine persönlichere Art und Weise, um Kunden sinnvollere zu erreichen ", sagte Abhinav Girdhar, CEO/ Gründer von Appy Pie. "Ziel ist die App Entwicklung so einfach wie möglich zu machen. Um den gerecht zu werden, haben wir einen Podcast eingeführt, der die DIY App Herstellung leichter macht und ohne technisches Wissen zu erstellen und dabei Geld zu verdienen".

Appy Pie wurde 2013 als Nummer 1 der Drag & Drop Apps für mobile Apps eingeführt, mit dem Ziel Entwicklung mobiler Apps zu vereinfachen, unabhängig von Technischen oder Programmierkenntnissen. Mit zusätzlichen Funktionen, um das Engagement mit Nutzer zu verbessern, die Unterstützung bei der Veröffentlichung ihrer Apps in den App Stores wie dem vom Apple, Google und andere. Appy Pies Logo Maker und Website Maker haben Bekanntheit und Beliebtheit gewonnen, besonders bei klein Unternehmer, die die Qualität und den Wert des Geldes schätzen.

Appy Pie's Niederlassungen befinden sich in London, New Delhi, Virginia und mit mehr als 200 Mitarbeitern verteilt. Um Kunden bestmöglich zu bedienen, arbeitet Appy Pie in einer Vielzahl von Sprachen wie Französisch, Arabisch, Deutsch, Portugiesisch usw. und bietet einen 24 Stündigen Support an.

Über Appy Pie

Appy Pie, eine Marke von Appy Pie LLC, Marktführer im mobilen App Bereich, der es ermöglicht, Ideen ohne technische Kenntnisse umzusetzen. Einfach die gewünschten Funktionen per Drag & Drop ziehen und fortschrittliche Android/ iOS Anwendung für Smartphones zu erstellen. Ganz einfach kann die App auch nach der Erstellung installieren werden und zusätzlich auch eine Website in eine App konvertieren.

