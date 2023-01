Arcadis sichert sich Planung und Projektmanagement für eine der größten neuen Gigafabriken in Europa für die Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge

AMSTERDAM, 16. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Arcadis, das weltweit führende Planungs- und Beratungsunternehmen für natürliche und gebaute Ressourcen, wurde beauftragt, die Planung und das Projektmanagement einer der größten europäischen Gigafabriken für die Produktion von Batteriezellen für Elektrofahrzeuge auf dem ehemaligen Opel-Gelände in Kaiserslautern, Deutschland, zu unterstützen. Bauherr und Betreiber ist die Automotive Cells Company (ACC), ein Gemeinschaftsunternehmen von Stellantis, Mercedes-Benz und der TotalEnergies-Tochter Saft.

Die neue Gigafactory wird auf einem 34 Hektar großen Gelände neben dem Opel-Komponentenwerk errichtet. Nach seiner vollständigen Fertigstellung im Jahr 2030 wird es drei Produktionslinien umfassen. Im Jahr 2025 wird die erste von drei geplanten Produktionslinien mit einer Größe von knapp 700 x 100 Metern und einer Anfangskapazität von 13,4 GWh in Betrieb gehen. Bis 2030 wird die Kapazität 40 GWh erreichen; genug, um über 600.000 Fahrzeuge pro Jahr mit Batterien zu versorgen.

Um die ökologischen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, nutzt ACC ein ehemaliges Industriegelände neu. Im Rahmen der Standortvorbereitungen erbrachte Arcadis die umwelttechnische Due Diligence, die Dekontamination und den Rückbau von 1,3 Mio. m³ umbauten Raums und führte die Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz – einem der wichtigsten Bereiche des deutschen Umweltschutzrechts.

Arcadis hat auch den Zuschlag für das Planungs- und Projektmanagementpaket für die neue Gigafactory erhalten. Dazu gehört auch die Leitung des Project Management Office (PMO), das die Projektprozesse koordiniert, um die Ziele in Bezug auf Fristen, Kosten und Qualität zu erreichen. Arcadis ist auch führend bei der Integration und kontinuierlichen Verbesserung von Planungs- und Ausführungsprozessen und überwacht die Kosteneffizienz in Bereichen wie Beschaffung, Sicherheit, Baumanagement und Logistik.

Martijn Karrenbeld, Global Director für industrielle Fertigung, Arcadis: „Wir sehen weltweit massive Investitionen in den Gigafactory-Markt und konnten bei der Zusammenarbeit mit ACC von Anfang an auf jahrzehntelange internationale Erfahrung bei der Bereitstellung großer Produktionsanlagen auf der ganzen Welt zurückgreifen. Dies hat in Verbindung mit einem ausgeprägten lokalen Fachwissen und dem Verständnis für die erforderlichen verfahrenstechnischen und physischen Anforderungen dazu beigetragen, dieses komplexe Projekt zum Leben zu erwecken. Von der Nachhaltigkeit bis zur Energieeffizienz ist die ACC-Gigafactory in ökologischer Hinsicht bahnbrechend und wird der Region große wirtschaftliche und soziale Vorteile bringen."

Jean-Baptiste Pernot, COO von ACC: „ACC konzentriert sich vor allem aus zwei Gründen auf die eigene Produktion. Erstens wollen wir nachhaltig produzierende ‚grüne' Fabriken bauen, die mit nachwachsenden Rohstoffen und erneuerbaren Energien arbeiten und so den Kohlenstoff-Fußabdruck unserer Batterien um bis zu 35 Prozent reduzieren. Zweitens will ACC eine zu große Abhängigkeit von Batterien und Unternehmen aus dem asiatischen Raum vermeiden und die Kosten senken."

INFORMATIONEN ZU ARCADIS

Arcadis ist das weltweit führende Planungs- und Beratungsunternehmen für natürliche und gebaute Vermögenswerte. Wir maximieren die Wirkung für unsere Kunden und die Gemeinschaften, die sie versorgen, indem wir effektive Lösungen durch nachhaltige Ergebnisse, Fokussierung und Skalierung sowie Digitalisierung anbieten. Wir sind 35.000 Mitarbeiter, die in über 70 Ländern tätig sind und einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro erwirtschaften. www.arcadis.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1838726/Arcadis_Logo.jpg

SOURCE Arcadis