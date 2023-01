Arcadis wint het planning- en projectmanagement voor een van Europa's grootste nieuwe gigafabrieken voor de productie van accu's voor elektrische voertuigen

AMSTERDAM, 16 januari 2023 /PRNewswire/ -- Arcadis, het toonaangevend en wereldwijd ontwerp- en adviesbureau voor de bouw-, infra- en vastgoedsector, heeft de opdracht gekregen om het planning- en projectmanagement te ondersteunen van een van Europa's grootste gigafabrieken voor de productie van accucellen voor elektrische voertuigen, op het voormalig bedrijfsterrein van Opel in Kaiserslautern, Duitsland. De bouwer en exploitant is Automotive Cells Company (ACC); een joint venture tussen Stellantis, Mercedes-Benz en Saft, een dochteronderneming van TotalEnergies.

De nieuwe gigafabriek zal worden gebouwd op een terrein van 34 hectare naast de onderdelenfabriek van Opel. Wanneer de bouw in 2030 volledig voltooid zal zijn, zal het drie productielijnen omvatten. In 2025 zal de eerste van drie geplande productielijnen met een grootte van bijna 700 x 100 meter en een initiële capaciteit van 13,4 GWh operationeel zijn. In 2030 zal de capaciteit 40 GWh bereiken, genoeg om jaarlijks meer dan 600.000 voertuigen van een accu te voorzien.

Om de ecologische impact zoveel mogelijk te beperken, is ACC bezig met het herbestemmen van een voormalig industrieterrein. In het kader van de voorbereidingen op het terrein leverde Arcadis milieukundige due diligence-, ontsmettings- en deconstructiediensten voor 1,3 miljoen m³ aan omgebouwde ruimte en beheerde het goedkeuringsprocedures in overeenstemming met de Federale Wet inzake Emmissiebeheersing - een van de belangrijkste punten op het gebied van milieubescherming in Duitsland.

Arcadis heeft tevens het pakket met planning- en projectmanagement voor de nieuwe gigafabriek in de wacht gesleept. Dit omvat het leiden van het Project Management Office (PMO), die projectprocessen coördineert om de doelstellingen rond deadlines, kosten en kwaliteit te behalen. Arcadis leidt ook de integratie en voortdurende verbetering van de plannings- en uitvoeringsprocessen, en bewaakt de kostenefficiëntie op gebieden zoals inkoop, veiligheid, bouwmanagement en logistiek.

Martijn Karrenbeld, Global Director voor industriële productie, Arcadis: "We zien wereldwijd enorme investeringen in de markt van gigafabrieken en, door onze samenwerking met ACC reeds vanaf de vroegste stadia, kunnen we putten uit tientallen jaren internationale ervaring in het opleveren van grootschalige productiefaciliteiten over de hele wereld. Dit, in combinatie met sterke lokale expertise en inzicht in de procedurele en fysieke vereisten die nodig zijn, heeft geholpen om dit complexe project tot leven te wekken. Van duurzaamheid tot energie-efficiëntie, de gigafabriek is in ecologisch opzicht baanbrekend en zal belangrijke economische en sociale voordelen voor de regio bieden."

Jean-Baptiste Pernot, COO van ACC: "ACC richt zich om twee hoofdredenen op zijn eigen productie. Ten eerste willen we op duurzame wijze 'groene' fabrieken bouwen die met hernieuwbare grondstoffen en hernieuwbare energie werken, waardoor de koolstofvoetafdruk van onze accu's tot 35 procent wordt verminderd. Ten tweede wil ACC een te grote afhankelijkheid van accu's en bedrijven uit de Aziatische regio vermijden en tegelijkertijd de kosten verlagen."

