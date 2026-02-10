ArrayPatch gibt ersten Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde über 3 Millionen Euro bekannt, um ITZ-DerMap™ zur Behandlung von Nagelpilz voranzubringen

CORK, Irland, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ArrayPatch Ltd, ein Biotech-Unternehmen, das innovative Therapeutika auf Mikronadelbasis entwickelt, gab heute den ersten Abschluss seiner 3-Millionen-Euro-Seed-Finanzierungsrunde bekannt, um sein Hauptprogramm ITZ-DerMap™ voranzutreiben, ein neuartiges Therapeutikum zur Behandlung von Onychomykose (Nagelpilz).

1,6 Millionen Euro der Finanzierungsrunde wurden nun unter der Führung von Lakeside Capital Ltd. gesichert. Weitere Investoren waren Enterprise Ireland, The Boole Investment Syndicate und DeepIE Ventures. Sean Corkery, Direktor bei Lakeside Capital Ltd., wird im Zusammenhang mit der Investition Mitglied des Verwaltungsrats von ArrayPatch. 0,3 Mio. Euro der zuvor ausgegebenen Wandelschuldanleihen sowie die aufgelaufenen Zinsen wurden nach dem ersten Abschluss ebenfalls in Eigenkapital des Unternehmens umgewandelt.

Die neue Finanzierung wird es ArrayPatch ermöglichen, die klinische Entwicklung von ITZ-DerMap™, dem ersten Produkt, das aus der firmeneigenen DerMap™-Plattform hervorgeht, zu beschleunigen und den klinischen Wirksamkeitsnachweis zu erbringen. DerMapTM ist ein schmerzfreies Mikronadelpflaster mit mikroskopisch kleinen Nadeln, die frei von Polymeren sind und vollständig aus dem zu verabreichenden Medikament bestehen. Beim Aufbringen des Pflasters durchdringen die Mikronadeln die äußere Hautschicht, lösen sich auf und geben das Medikament an der Zielstelle ab.

„Mit diesem ersten Abschluss unserer Seed-Runde sind wir gut aufgestellt, um die klinische Entwicklung von ITZ-DerMap™ voranzutreiben und Patienten, die an Nagelpilz leiden, eine revolutionäre Behandlungsmöglichkeit zu bieten", sagte Dr. Waleed Faisal, Mitbegründer und Geschäftsführer von ArrayPatch.

„Wir freuen uns, ArrayPatch in dieser spannenden Anfangsphase zu unterstützen", sagt Sean Corkery, Direktor bei Lakeside Capital. „Der innovative Ansatz des Teams für die gezielte Verabreichung von Medikamenten eröffnet dem Unternehmen bahnbrechende klinische und kommerzielle Möglichkeiten in globalen therapeutischen Märkten mit einem Volumen von mehreren Milliarden Dollar."

ArrayPatch Ltd. war der Gewinner des InterTradeIreland-Wettbewerbs 2025 für die Bereitschaft von Investoren, der Gewinner des IDEATE Ireland-Wettbewerbs 2023 und die Innovation des Jahres bei den Irish Pharma Awards 2022.

Informationen zu ArrayPatch Ltd

ArrayPatch ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cork, Irland, das Therapeutika auf Mikronadelbasis der nächsten Generation entwickelt. Die DerMap™-Plattform nutzt polymerfreie, sich auflösende Mikronadeln, um therapeutische Wirkstoffe auf schmerzfreie und effiziente Weise direkt in das Zielgewebe zu bringen. Das führende Programm des Unternehmens, ITZ-DerMap™, soll den erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf bei Onychomykose (Nagelpilz) decken; weitere Anwendungen für Hautkrebs, Diabetes, Gewichtsverlust und Migräne sind in der Entwicklung. ArrayPatch wurde aus dem University College Cork ausgegliedert und hat sich zur Unterstützung seiner Entwicklungsstrategie erhebliche nicht verwässernde Finanzmittel sowie Anerkennung in der Industrie gesichert. Weitere Informationen finden Sie auf www.array-patch.com

Kontakt:

Dr. Waleed Faisal

Founder, CEO

[email protected]

