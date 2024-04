Aryaka startet Programm zur Beschleunigung der Migration, um Organisationen zu helfen, veraltete Netzwerksicherheitsprodukte zu ersetzen

Aryakas Unified SASE as a Service gewinnt an Zugkraft und vereinfacht die Umwandlung zu sicheren Netzwerken

SANTA CLARA, Kalifornien, 23. April 2024 /PRNewswire/ -- Aryaka®, Marktführer und erster Anbieter von Unified SASE as a Service, gab heute den Start seines Migration Acceleration Program (MAP) bekannt – ein Programm, welches strategisch darauf ausgerichtet ist, Hindernisse zu beseitigen und IT-Führungskräfte bei der Umstellung von älteren Netzwerksicherheitslösungen auf Unified SASE as a Service zu unterstützen. Nach der Einführung von Unified SASE as a Service am 11. März verzeichnet Aryaka eine steigende Nachfrage, da IT-Führungskräfte mit der Sicherung von Netzwerken in einer von hybriden Arbeitsmodellen, KI- sowie Cloud-Anwendungen und sich ständig weiterentwickelnden Sicherheitsbedrohungen geprägten Landschaft zu kämpfen haben.

„Unified SASE, die Zusammenführung von Netzwerkkonnektivität und -sicherheit in einem einzigen, Cloud-gesteuerten Framework, ist für moderne digitale Unternehmen unerlässlich", sagt Mauricio Sanchez, leitender Forschungsdirektor für Unternehmenssicherheit und Netzwerke bei der Dell'Oro Group. „Mit diesem einheitlichen Ansatz hat Aryaka das Rampenlicht erobert und schließt das Jahr 2023 mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 70 Prozent ab, der höchsten unter den Unified SASE-Anbietern."

Um die steigende Nachfrage zu befriedigen sowie ein reibungsloses Erlebnis für Netzwerksicherheitsexperten zu schaffen, die auf Unified SASE as a Service umsteigen wollen, bietet Aryaka kostenlose Implementierungsdienste und Aryaka-Sicherheitsdienste für Organisationen an, die konkurrierende Lösungen austauschen.

„Wir hören unseren Kunden genau zu und diese teilten uns mit, dass sie ihre alten Netzwerksicherheitslösungen erweitern und zu unserem Unified SASE as a Service migrieren wollen", sagt Pete Harteveld, Chief Revenue Officer bei Aryaka. „Als Antwort darauf haben wir das Aryaka Unified SASE MAP auf den Markt gebracht, welches kostenlose Design-, Management- und Aryaka Security-Services anbietet, um Herausforderungen finanzieller Art und im Zusammenhang mit der Implementierung bei der Migration von Legacy-Lösungen zu erleichtern sowie gleichzeitig den Schutz auf das gesamte Netzwerk auszuweiten."

Kunden nutzen Unified SASE as a Service

Aryakas Unified SASE as a Service hat positives Feedback von frühen Anwendenden erhalten, die den einzigartigen Ansatz zur Bewältigung der Herausforderungen der sich entwickelnden Branchenlandschaft schätzen. Mehrere bestehende und potenzielle Kunden haben ihr Interesse bekundet, das Angebot zu nutzen, um ihre Umstellung auf ein sicheres Netzwerk zu rationalisieren.

„Das Angebot von Unified SASE as a Service und die Managed Services von Aryaka versetzen unser kleines IT-Team in die Lage, eine zuverlässige Netzwerk- und Anwendungsleistung zu gewährleisten sowie gleichzeitig die Netzwerksicherheit für die Zukunft nahtlos zu integrieren", so Reid Kreimeyer, Senior Manager, IT-Infrastruktur und -Betrieb bei der Lauridsen Group.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Aryaka, da wir unser Netzwerk sowie unsere Sicherheitseinrichtungen weiter modernisieren und umgestalten wollen, um die Erfahrungen unserer Teammitglieder zu verbessern", fügt Hari Mosali, Vizepräsident für IT bei der Lauridsen Group, hinzu.

Partner loben die zukunftsweisende Flexibilität von Unified SASE as a Service

Aryakas Vertriebspartner haben Aryakas Unified SASE as a Service auch für seine unübertroffene Flexibilität gelobt, Kunden dort abzuholen, wo sie sich auf ihrer Reise zur sicheren Netzwerkumwandlung befinden, ohne dass sie installierte Sicherheitslösungen entfernen und ersetzen müssen.

„Wir arbeiten seit langem mit Aryaka zusammen und unsere Kundschaft hat dem Unternehmen immer vertraut, wenn es um einen leistungsstarken und zuverlässigen Netzzugang ging", so Shmulik Haber, Geschäftsführer von Internet-Binat. „Mit Aryaka Unified SASE as a Service können wir das Netzwerk und die Netzwerksicherheit unserer Kunden mit einer agilen, flexiblen Lösung, welche Performance- und Sicherheitsanforderungen ohne Kompromisse erfüllt, umgestalten. Das Angebot von Aryaka ist besonders vorteilhaft für hybride Unternehmen, die ein robustes Netzwerk und Sicherheit sowie flexible Optionen für die Servicebereitstellung wünschen."

„Aryakas Unified SASE as a Service adressiert die Netzwerksicherheitsherausforderung für die Unternehmenskundschaft unserer Partner auf einzigartige Weise mit einem bahnbrechenden Ansatz, der eine umfassende Lösung mit beispielloser Flexibilität bietet", sagt Drew Lydecker, Präsident von AVANT Communications, einem führenden Händler für Technologiedienstleistungen und Aryakas Top-Partner des Jahres. „Unsere Partner können Kunden dort abholen, wo sie sich befinden – nicht nur, indem sie ihre vorhandenen Technologien nutzen, sondern auch, indem sie die Umstellung ihres Netzwerks in ihrem eigenen Tempo und kosteneffizient mit einer ‚as a Service'-Bereitstellung ermöglichen."

Warum Aryakas Unified SASE as a Service hervorsticht

Aryakas Unified SASE as a Service legt den Schwerpunkt sowohl auf Leistung als auch auf umfassende Sicherheit. Erreicht wird dies durch die innovative OnePass™-Architektur mit einer verteilten Datenebene. Im Gegensatz zu anderen Lösungen deckt Aryaka alle vier Säulen eines sicheren Netzwerks ab: Leistung, Agilität, Einfachheit und Sicherheit.

„Im unruhigen SASE-Bereich hat sich Aryaka durch die Bereitstellung einer vollständig integrierten, globalen SASE-Plattform mit einem eigenen privaten Netzwerk differenziert", sagte Scott Raynovich, Gründer und Hauptanalyst bei Futuriom. „Dies zeigt, dass Aryaka der Branche bei der Integration von Sicherheit und Netzwerktransport voraus ist."

Für weitere Informationen zu Aryakas Unified SASE as a Service nehmen Sie am besten an Aryakas bevorstehender Live-Online-Veranstaltung teil, „Common-Sense Security: The Case for Unified SASE as a Service", mit Teilnehmenden von Aryaka, Dell'Oro Group und der Lauridsen Group, moderiert von SC Media. Sie können Aryaka auch auf der RSA am Stand N-6482 in der Moscone North Expo Hall besuchen.

