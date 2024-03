Aryaka verwandelt globales sicheres Networking mit bahnbrechendem Unified SASE as a Service

Die einzige Lösung, die Leistung, Flexibilität, Einfachheit und Sicherheit ohne Kompromisse bietet

SANTA CLARA, Kalifornien und LAS VEGAS, 11. März 2024 /PRNewswire/ -- Aryaka® kündigte heute auf der Channel Partners Conference & Expo in Las Vegas an, dass es mit der Einführung von Aryaka Unified SASE as a Service das globale sichere Netzwerk umgestalten wird. Das neue Angebot von Aryaka ist die einzige sichere Netzwerklösung, die entwickelt und gebaut wurde, um Leistung, Agilität, Einfachheit und Sicherheit ohne Kompromisse zu bieten.

Aryaka ist der erste SASE-Anbieter, der eine einheitliche Single-Pass-Architektur, ein globales privates Netzwerk-Rückgrat sowie Funktionen für Sicherheit, Beobachtbarkeit und Anwendungsleistung in einer einzigen, als Service bereitgestellten Plattform vereint. Das Ergebnis ist eine noch nie dagewesene Sicherheit ohne Komplexität, negative Auswirkungen auf die Leistung oder Beeinträchtigung der Benutzerfreundlichkeit. Aryaka Unified SASE as a Service bietet all dies mit Agilität, Skalierbarkeit und "as-a-Service"-Wirtschaftlichkeit, während der Kunde dort abgeholt wird, wo er sich auf seiner SASE-Reise befindet.

„Die heutige verteilte Mitarbeiterschaft, zunehmende Sicherheitsbedrohungen und hybride Anwendungsimplementierungen machen die Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Netzwerkzugriffs auf Anwendungen und Daten schwieriger denn je. Die aktuellen Lösungen gehen alle Kompromisse bei einigen Aspekten der Leistung, Sicherheit, Flexibilität und Agilität ein, was zu Lücken in der Risiko- und Benutzererfahrung führt", sagt Renuka Nadkarni, Produktleiter bei Aryaka. „Aryakas Unified SASE as a Service ist die einzige Lösung, die den Kunden dort abholt, wo er steht, und es ihm ermöglicht, seine Netzwerk- und Sicherheitsumgebungen heute und in Zukunft zu modernisieren, zu optimieren und umzuwandeln."

Chance für Partner

Aryakas flexibler Ansatz ermöglicht es Partnern - Vertretern, VARs und MSPs - Geschäftskunden zu helfen, wo auch immer sie sich auf ihrem Weg zum sicheren Netzwerkzugang befinden.

„Als partnergeführtes Unternehmen weiß Aryaka, dass ein Alles-oder-Nichts-Ansatz bei SASE für Vertriebspartner nicht praktikabel ist, um Geschäftskunden zu empfehlen, die bereits in Sicherheitslösungen investiert haben", sagte Craig Patterson, Senior-Vizepräsident für Global Channels bei Aryaka. „Mit Aryaka haben unsere Partner jetzt die Technologie- und Serviceplattform, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Netzwerksicherheit in ihrem eigenen Tempo weiterzuentwickeln, unabhängig von ihrer Ausgangssituation."

Partner können Unternehmen Folgendes ermöglichen:

Modernisierung älterer MPLS-Netzwerke mit agilem und leistungsstarkem SD-WAN und sicherem Fernzugriff

Optimieren der Netzwerksicherheit und -leistung für Multicloud-Anwendungen

Veränderung der Netzwerksicherheit mit Aryakas Unified SASE as a Service

Unified SASE as a Service Elemente

Aryaka's Unified SASE as a Service konvergiert und liefert vier entscheidende Design-Elemente:

Aryaka OnePass TM Architektur ermöglicht die verteilte Durchsetzung von Richtlinien durch eine verteilte Datenebene, eine einheitliche Steuerungsebene und einen einzigen Verwaltungsbereich.

ermöglicht die verteilte Durchsetzung von Richtlinien durch eine verteilte Datenebene, eine einheitliche Steuerungsebene und einen einzigen Verwaltungsbereich. Aryaka Zero Trust WAN durchquert Aryakas globales privates Netzwerk-Rückgrat, das in mehr als 100 Ländern betrieben wird.

durchquert Aryakas globales privates Netzwerk-Rückgrat, das in mehr als 100 Ländern betrieben wird. Umfassende Netzwerk-, Sicherheits- und Beobachtungsdienste, einschließlich der neuen Aryaka SmartSecure Firewall der nächsten Generation (NGFW) mit sicherem Web-Gateway (SWG), Anti-Malware und Intrusion Prevention System (IPS).

einschließlich der neuen Aryaka SmartSecure Firewall der nächsten Generation (NGFW) mit sicherem Web-Gateway (SWG), Anti-Malware und Intrusion Prevention System (IPS). Die flexible Bereitstellung ermöglicht es Unternehmen, ihren bevorzugten Ansatz für die Bereitstellung (Aryaka oder Drittanbieter) und Implementierung (verwaltet, mitverwaltet oder selbstverwaltet) zu wählen.

Für weitere Informationen über Aryaka's Unified SASE as a Service, besuchen Sie das Aryaka Channel Team am Stand 1439 auf der Channel Partners Conference & Expo, vom 11. bis 14. Mai, im Venetian in Las Vegas. Oder besuchen Sie Aryaka unter www.aryaka.com.

Informationen zu Aryaka

Aryaka ist führend und der erste Anbieter von Unified SASE as a Service, der einzigen SASE-Lösung, die entwickelt und gebaut wurde, um Leistung, Flexibilität, Einfachheit und Sicherheit ohne Kompromisse zu bieten. Aryaka holt die Kunden dort ab, wo sie sich auf ihrer einzigartigen SASE-Reise befinden und ermöglicht ihnen eine nahtlose Modernisierung, Optimierung und Transformation ihrer Netzwerk- und Sicherheitsumgebungen. Die flexiblen Bereitstellungsoptionen von Aryaka ermöglichen es Unternehmen, ihren bevorzugten Ansatz für die Implementierung und Verwaltung zu wählen. Hunderte von globalen Unternehmen, darunter mehrere der Fortune 100, verlassen sich auf Aryaka für Cloud-basierte Software-definierte Netzwerk- und Sicherheitsdienste. Weitere Informationen über Aryaka finden Sie unter www.aryaka.com.

