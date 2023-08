Assembly Ventures kündigt initialen Fonds in Höhe von 76 Millionen US-Dollar an, welcher sich auf die Mobilität von Menschen, Waren, Energie und Daten konzentriert

Assembly Ventures baut die erste unabhängige, transatlantische Wagniskapitalplattform auf, welche sich auf Investitionen im Mobilitätssektor fokussiert.

Die Firma verwaltet nach eigenen Angaben bereits 94 Millionen US-Dollar über ihre amerikanische Investmentplattform.

Der Investitionsbedarf in neue Mobilitätstechnologien wird noch dringender durch den Strategiewandel vieler westlicher Regierungen und Industrien, ihre technologischen Abhängigkeiten von China zu verringern und neu aufzustellen.

zu verringern und neu aufzustellen. Die fokussierte Investitionsthese wird von einem breiten Spektrum hochrangiger Unternehmen, Family Offices, institutioneller Investoren, privater Investoren und Organisationen von strategischer Bedeutung in den USA und Europa unterstützt.

DETROIT, 16. August 2023 /PRNewswire/ -- Die Wagniskapitalfirma Assembly Ventures ("Assembly") gab heute den erfolgreichen Abschluss ihrer ersten Fondsgeneration in Höhe von 76 Millionen US-Dollar bekannt und ist somit die erste unabhängige, transatlantische Wagniskapitalplattform mit Fokus auf den Mobilitätssektor. Assembly konzentriert sich sowohl auf Seed-, als auch Serie A & B Investitionen und treibt so transformative Mobilitätsinnovationen zu Land, Luft und See voran. Selbst Weltraumtechnologien, welche die globale Transportindustrie beeinflussen, sind Teil von Assemblys Investitionsthese.

Assembly Ventures is an early stage venture capital platform that invests in, and strategically supports, the entrepreneurs and mobility companies moving the Western world.

Bereits 2020 identifizierten die Gründer Chris Thomas, Jessica Robinson und Felix Scheuffelen ein erhebliches Investitionspotenzial in Bereichen wie Batterietechnologien, Energielösungen, Klimatechnologien, Lieferkettenoptimierungen sowie in der Automobilproduktion - sowohl in den USA als auch in Europa. Es sind speziell diese Sektoren, die derzeit stark durch eine neue Industriepolitik vieler westlicher Regierungen gefördert werden.

Chris Thomas, Mitbegründer und Partner aus Detroit bekräftigt: „Wir glauben daran, dass die Welt an der Schwelle eines neuen geopolitischen Zyklus steht, in der der Westen zunehmend versucht, die Risiken durch eine zu starke Abhängigkeit von China zu verringern. In den kommenden Jahrzehnten erwarten wir eine tiefgreifende Umgestaltung vieler westlicher Volkswirtschaften, insbesondere in den Sektoren der Automobil- und Mobilitätsindustrie zusammen mit ihren jeweiligen Lieferketten. Von diesem Standpunkt ausgehend betrachten wir jede neue Investition. Wir haben einige essenzielle Startups mit fundamental weitreichenden Technologien identifiziert, welche in diesem neuen geopolitischen Kontext von strategischer Relevanz sind und in ihrer Geschäftsentwicklung dadurch massiv beschleunigt werden. Die Unternehmen in unserem Portfolio spiegeln diese neue Realität wider und wir werden sie in den kommenden Jahren durch unsere Expertise und unser Netzwerk bei ihrem Wachstum unterstützen. Weitere Startups werden über die nächsten Jahre in dieser Fondsgeneration noch hinzukommen. Dadurch wollen wir einen Beitrag leisten, die Welt in Richtung mehr Nachhaltigkeit und Freiheit bei gleichzeitigem Wachstum auszurichten."

Assembly hat mit ihrem einzigartigen Zugang zu Entscheidern in den Industrie- und Innovationzentren der westlichen Welt, darunter Michigan, das Silicon Valley und Deutschland, relevante Unterstützung für diese Strategie gefunden. Mit der erfolgreichen Auflegung des ersten Fonds und mit mittlerweile 94 Millionen US-Dollar an „Assets under Management" auf der Investitionsplattform ist Assembly nun an den Punkt gelangt, eine Tochterfirma in der deutschen Hauptstadt zu eröffnen, welche als Berater innovative Technologien und Investitionschancen in Europa identifizieren wird.

Bisher hat das Unternehmen aufbauend auf seiner Mobility-4.0-These mehrere Investitionen bekanntgegeben, darunter Metropolis Technologies, Our Next Energy (ONE) und Sortera in den USA und NAVIT in Deutschland.

„Die Auswahl von Investoren mit einer gemeinsamen Vision und gemeinsamen Werten ist eine der wichtigsten und grundlegendsten Entscheidungen, die ein neues Unternehmen treffen kann", so Mujeeb Ijaz, CEO und Gründer von Our Next Energy (ONE). „Als Frühphaseninvestor hat Assembly Ventures die Geschäftsbeziehungen, Branchenkenntnisse und die strategische Weitsicht seines Teams genutzt, um ONE zu helfen, effizient zu wachsen und sein Fertigungsökosystem hier in Michigan maßgeblich zu vergrößern."

Inmitten eines rückläufigen globalen Marktes im Bereich der Wagniskapitalinvestitionen, in dem im ersten Quartal 2023 in den USA nur 16 Fonds von neuen Wagniskapitalfirmen aufgelegt wurden - im Vergleich dazu waren es 181 im Jahr 2022 und 363 im Jahr 2021* - unterstreicht die Initiierung des Fonds die starke Resonanz des Teams von Assembly mit seiner herausstechenden Investitionsthese unter strategischen und institutionellen Investoren in Zeiten des technologischen wie auch geopolitischen Umbruchs.

Zu den Investoren von Assembly gehören u.a. Unternehmen wie Arbor Bancorp Inc., CRONIMET, MANN+HUMMEL, Renaissance Global Logistics, Stellantis Ventures, Vontier und WF Whelan sowie eine lange Liste bekannter Investoren, Unternehmer und Wissenschaftler in den USA und Europa, darunter Wolfgang Bernhart, Matt Cullen, Calvin Ford, Dan Gilbert (DVP), Philipp von Hagen, Joe Hinrichs, Karl Iagnemma, Jody Kelman, Tim Lalonde, Kathleen Ligocki, John Moavenzadeh, Stephen Polk, Tony Posawatz und Dug Song. Weitere Personen mit kritischer Branchen- und Technologieerfahrung in den Bereichen der Automobilindustrie, Mobilität, Energie und Infrastruktur wie auch ein Pensionsfonds aus Kalifornien gehören ebenfalls zur Investorenbasis von Assembly.

