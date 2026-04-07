ASUS stellt vollständige Portfolio-Unterstützung für die Intel® Core™ 200S Serie vor

Beschleunigung von Edge AI-Lösungen

TAIPEI, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- ASUS, ein weltweit führender Anbieter von AIoT-Lösungen, gab heute die vollständige Kompatibilität seines Produktportfolios mit den neu eingeführten Intel® Core™ 200S Series Prozessoren bekannt. Die Integration umfasst ein umfassendes Angebot an industriellen Motherboards, konfigurierbaren, schlüsselfertigen Embedded-Systemen (CTOS) und robusten Edge-KI-Computern, die anspruchsvolle Edge-KI-Anwendungen mit verbesserter Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit ermöglichen.

ASUS Unveils Complete Portfolio Support for Intel® Core™ 200S Series

Die Intel Core 200S Serie wurde speziell für den Embedded- und Industriemarkt entwickelt und nutzt den ausgereiften LGA 1700-Sockel und die hochleistungsfähige Hybridarchitektur. Kunden können bestehende Systeme auf Basis der Intel 600 Serie mit einem einfachen BIOS-Update aufrüsten und erhalten so bis zu 24 Kerne und 32 Threads mit PCIe® 5.0-Konnektivität und DDR5-5600-Speicherunterstützung. Dies ermöglicht erhebliche Multitasking- und KI-Leistungen – insbesondere für anspruchsvolle Anwendungsfälle wie maschinelles Sehen, autonome Fahrzeuge und intelligente Videoanalyse (IVA).

ASUS setzt sich für eine langfristige Produktverfügbarkeit ein und stellt die Lieferung bis 2035 sicher, um die verlängerten Einsatzzyklen und die Betriebsstabilität zu unterstützen, die für kommerzielle und industrielle Anwendungen entscheidend ist. Diese Lösungen maximieren die einzigartigen Vorteile der Intel Core 200S Serie mit einem zielgerichteten Design für anspruchsvolle Umgebungen und die sich weiterentwickelnden KI-Workloads.

Entwickelt für Zuverlässigkeit und Leistung unter realen Bedingungen

Die AIoT-Lösungen von ASUS sind darauf ausgelegt, außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Leistung in realen Edge-Umgebungen zu bieten. Jedes System ist so konzipiert, dass es den Herausforderungen industrieller und kommerzieller Einsätze standhält. Es bietet einen weiten Betriebstemperatur- und Spannungsbereich sowie eine robuste Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen (bis zu 5 GRMS) für einen zuverlässigen Betrieb in Fabriken, Fahrzeugen und Außenanlagen. Für anwendungsspezifische Anforderungen bietet ASUS maßgeschneiderte Funktionen, wie z. B. fahrzeuginterne Plattformen mit 8~48 Volt Weitbereichs-Gleichstromeingang und integrierter Zündungssteuerung, die einen sicheren und stabilen Betrieb in mobilen Szenarien und Szenarien im Transportwesen unterstützen.

Die Integration leistungsstarker CPUs und flexibler GPU-Konfigurationen ermöglicht fortschrittliche KI-Inferencing- und Multitasking-Fähigkeiten. Damit eignen sich ASUS-Plattformen ideal für komplexe, bildverarbeitungsbasierte Edge-KI-Einsätze, die sowohl Leistung als auch Zuverlässigkeit erfordern.

Produktverfügbarkeit

Die folgenden ASUS AIoT-Angebote sind jetzt mit Unterstützung für Intel Core 200S Series Prozessoren erhältlich:

Weitere Informationen finden Sie auf: https://iot.asus.com/discover/asus-iot-edge-ai-systems/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2937792/ASUS_Intel_Core_200S_Series_1800_1012.jpg