AV MaaS auf 5 Ebenen: Volkswagen Konzern eröffnet neues Kapitel in Hefei, China

„Zusammen mit der Elektrifizierung und Digitalisierung spielt autonomes Fahren eine grundlegende Rolle in der Strategie des Volkswagen Konzerns. Autonomes Fahren wird die Welt der Mobilität verändern." Alexander Hitzinger, Leiter der Abteilung Autonomes Fahren des Volkswagen Konzerns, betont die unbestritten kritische Rolle des autonomen Fahrens für die Tranformation von Volkswagen: „Die Art und Weise, wie wir unseren Kunden Mobilität bieten, wird sich in Zukunft dramatisch verändern, da sich die Technologie schneller als je zuvor verändert. Im weiteren Sinne hilft uns dieses Projekt dabei, das zu vereinen, was für sie wichtig ist, um die neue Generation des „Volksautos" zu ihnen zu bringen. Bei der Entwicklung und Einführung dieser Technologie wird China eine besonders wichtige Rolle spielen."

„Dies ist unser allererstes Pilotprojekt in China mit dem Ziel, die Automobil-, Elektro- und Digitalwelt zum Nutzen der Kunden, des Unternehmens und der Gesellschaft miteinander zu verbinden", sagt Weiming Soh, Executive Vice President der Volkswagen Group China einleitend. „Durch die Definition von 5 Ebenen und die Kombination der Lösungen bauen wir Servicefähigkeiten auf, die die Erwartungen der Menschen an Mobilität erfüllen: Sicherheit, Komfort und Effizienz.

Entsprechend verzichtete die Veranstaltung auf Glanz und Glitter, stattdessen hatte der Konzern beschlossen, die Erfahrung der Zukunft als einfach, komfortabel und mit einem Hauch von Premium-Qualität zu präsentieren. Audi e-tron, das Premium-BEV-SUV des Konzerns, aus dem die Flotte besteht, trägt das Markenzeichen des Automobilherstellers für Qualität und Komfort. Die Modifikationen des e-tron zum autonomen Farhrzeug haben keine Auswirkungen auf den Komfort, das Raumangebot und die Performance, die der e-tron in der Serie bietet.. Nach Aussage der Projektingenieure des Konzerns sollen die Erfahrungen aus der Testphase, die vollständig autonome Fahrten und standortbezogene Dienste im Fahrzeug mit einschließt, zur Generierung eines wohldurchdachten Fahrerlebnisses dienen.

Die von China eingeleiteten neuen Investitionen in „neue Infrastruktur" wie 5G-Netze, Rechenzentren und intelligente Verkehrssysteme, die nun auf nationaler Ebene Priorität geniessen, dürften den Fortschritt bei der intelligenten Mobilität noch weiter vorantreiben. Mit der Wettbewerbsfähigkeit eines stark diversifizierten Markenportfolios, das gemeinsam alle Segmente mit modernsten Produkten und Technologien abdeckt, will der Autohersteller seinen Vorsprung in einem der weltweit größten Märkte für E-Mobilität und Digitalisierung zusammen mit der rasanten industriellen Entwicklung sichern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1244286/AD_fleet_unveiled.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1244288/Volkswagen_Group.jpg

