AVer arbeitet mit Sennheiser zusammen, um die Video- und Audio-Kollaboration zu transformieren

Sennheiser Mikrofone in Kombination mit AVer Pro AV-Kameras für Voice Tracking

ROTTERDAM, Niederlande, 18. November 2021 /PRNewswire/ -- AVer Europe, ein führender Anbieter von Lösungen für die Videokollaboration und Bildungstechnologie, gibt eine Technologiepartnerschaft mit Sennheiser bekannt. Die Kombination des Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 Mikrofons mit Kameras der AVer Pro AV Auto-Tracking- und PTZ-Serie sowie der AVer PTZ Link-Software ermöglichen Sprachverfolgungsfunktionen für eine bessere Zusammenarbeit und Videopräsentation.

AVer PTZ Link ist eine App für Windows® und Mac®, die eine sprachbasierte Kamera-Tracking-Technologie bietet. Durch die Verwendung von PTZ Link und dem TeamConnect Ceiling 2 Deckenarray-Mikrofon von Sennheiser kann jede AVer Pro AV-Kamera automatisch den Fokus zwischen verschiedenen Sprechern wechseln. TeamConnect Ceiling 2 ist ein Deckenmikrofon mit patentierter automatischer dynamischer Beamforming-Technologie. Es bietet ein beispielloses Maß an Steuerungsmöglichkeiten mit einer Prioritätszone für konsistente Audioaufnahme und Ausschlusszonen zur Eliminierung von Geräuschquellen im Raum. PTZ Link bietet eine IP-basierte Steuerung zur einfachen Integration von Kameras und Mikrofonen, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist. Die Software ist kostenlos und kann von der AVer Webseite heruntergeladen werden.

"Die Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 verändert die Videozusammenarbeit, indem sie es einfacher denn je macht, die dynamische Beamforming-Technologie zu nutzen, um zu verfolgen, wer spricht, und diese Positionsinformationen an die AVer Kamera weiterzugeben", sagte Charlie Jones, Global Alliance & Partnership Manager bei Sennheiser. "Wir freuen uns, mit AVer zusammenzuarbeiten, da die innovative KI in den Pro AV-Kameras in Kombination mit unserer preisgekrönten Audiotechnik ein hochwertiges Meeting-Erlebnis für alle Teilnehmer unabhängig vom Standort gewährleistet."

"Sprachverfolgung ist zu einem Muss bei Video-Collaboration-Meetings geworden", sagt Rene Buhay, SVP Sales & Marketing von AVer Europe. "Die PTZ-Link-Software von AVer und die Integration unserer Kameras mit Sennheiser Mikrofonen ermöglichen es uns, unseren Kunden und ihren Zuhörern ein völlig neues Video- und Audioerlebnis zu bieten."

Weitere Informationen über das Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 Mikrofon stehen bereit unter: Ceiling microphone TeamConnect Ceiling 2 | Sennheiser

Weitere Informationen über die AVer Pro AV-Kamera unter:

AVer Autotracking-Kamera & PTZ-Kamera | AVer Deutschland (avereurope.com)

Über AVer Europe

AVer Europe bietet intelligente technologische Lösungen, die Unternehmen und Bildungseinrichtungen dabei unterstützen, die Macht der visuellen Kommunikation für sich optimal nutzen zu können. Mit über 20 Jahren Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Produktion hat AVer zahlreiche internationale Auszeichnungen für Design, Innovation, Anwendung und Service für außergewöhnliche Produktnutzbarkeit, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit erhalten.

Weitere Informationen unter: http://www.avereurope.com

