AVS Verkehrssicherung hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Gerding GmbH / MIS GmbH unterzeichnet

LEVERKUSEN und SENDEN, Deutschland, 15. Mai 2020 /PRNewswire/ -- AVS Verkehrssicherung („AVS"), ein Portfolio-unternehmen des Triton Fonds IV, hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Gerding GmbH Verkehrstechnik und der MIS GmbH („Gerding/MIS"), einem renommierten Anbieter im Bereich der Verkehrstechnik mit Sitz in Senden, unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Gerding und MIS, mit Sitz in Senden/Münsterland, beschäftigen 25 Mitarbeiter und verfügen über langjährige Erfahrung in der Verkehrstechnik sowie mit mobilen Stauwarnanlagen.

Mit der Planung, Lieferung und Montage von Verkehrszeichen, Bodenschildern und Schilderbrücken arbeitet Gerding bundesweit sowohl mit staatlichen Bauträgern, Städten und Gemeinden, als auch privaten Baufirmen als Spezialzulieferer eng zusammen.

Die MIS GmbH bietet als Service-Dienstleister vollautomatische, autarke Stauwarnanlagen und mobile LED-Wechselverkehrszeichen an. Die Informationssysteme der MIS informieren gezielt Verkehrsteilnehmer über Störungen und führen sie, falls möglich, um die Störung herum.

„Das Unternehmen ist als langjähriger, zuverlässiger und innovativer Dienstleister bekannt. Für die AVS-Gruppe ist die Übernahme von Gerding/MIS eine ideale Erweiterung der Kompetenzen im Segment der Stauwarnanlagen und mobilen Beschilderung", erläutert Andreas Schwingeler, COO bei AVS.

„Als Teil von AVS können wir unsere Kenntnisse bündeln und gemeinsam effektive Lösungen zur Information und Steuerung der Verkehrsteilnehmer entwickeln", freut sich Thomas Gerding, Geschäftsführer der Gerding GmbH sowie der MIS GmbH.

Über AVS Verkehrssicherung

AVS Verkehrssicherung ist ein führender Spezialanbieter für Verkehrssicherungs-Dienstleistungen in Deutschland und Europa. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Leverkusen und bietet alle wesentlichen Dienstleistungen rund um Verkehrssicherheitsprojekte an. Dazu gehören die umfassende Beratung und das notwendige Genehmigungsverfahren sämtlicher Verkehrs-sicherungseinrichtungen, genauso wie Montage, Markierungsarbeiten, Wartung & Kontrollfahrten sowie Rückbau und Demarkierung. AVS ist in Deutschland flächendeckend an über 25 bundesweiten Standorten repräsentiert. International verfügt AVS über mehr als 10 Standorte in Belgien, Dänemark und Lettland. AVS beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.avs-verkehrssicherung.de

Über Triton

Seit der Gründung im Jahr 1997 hat Triton neun Fonds aufgelegt und sich auf Unternehmen in den Sektoren Industrie, Dienstleistungen, Konsumgüter und Gesundheitsweisen fokussiert. Die Triton Fonds investieren in mittelständische Unternehmen mit Sitz in Europa und unterstützen deren positive Entwicklung.

Tritons Ziel ist es, seine Portfoliounternehmen langfristig durch partnerschaftliche Zusammenarbeit, erfolgreich weiterzuentwickeln. Triton und seine Geschäftsführung streben danach, durch die nachhaltige Verbesserung operativer Prozesse und Strukturen, positiven Wandel und Wachstum zu generieren.

Momentan befinden sich 42 Unternehmen mit einem Umsatz von insgesamt rund 17,2 Mrd. Euro und rund 81.400 Mitarbeitern in Tritons Portfolio.

Weitere Informationen: www.triton-partners.de

