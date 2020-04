Axway ist führend auf dem B2B-Integrationsmarkt mit AS2- and AS4-Interoperabilitätszertifizierung

Axway ist das einzige Unternehmen in der Branche, das den ENTSOG POC erfolgreich abgeschlossen hat

PHOENIX, 27. April 2020 /PRNewswire/ -- Axway (Euronext: AXW.PA), ein führendes Unternehmen im Bereich B2B-Integrationssoftware, gibt bekannt, dass es erneut die Zertifizierung der Drummond Group für die Interoperabilität mit AS2 und AS4 erhalten hat. Damit setzt sich der Trend seit über 10 Jahren fort, in denen Axway den Maßstab für alle Konnektivitätsanbieter definiert hat.

ENTSOG koordinierte Ende 2019 einen AS4 Agreement Update Proof of Concept (POC), um eine neue Funktionalität namens „Automated Certificate Exchange" zu testen. Am POC beteiligten sich rund 10 der größten Gasunternehmen, darunter auch zwei Kunden von Axway. Nach einem umfangreichen POC-Prozess konnten nur die beiden teilnehmenden Axway-Kunden, Gassco und Equinor, den POC erfolgreich abschließen.

"Wir sind stolz darauf, mit Axway bei diesem anspruchsvollen Proof of Concept zusammengearbeitet zu haben", sagte Jarle Rönnevik, Principal Analyst Energy Logistics, OPI BIG BI bei Equinor ASA. "Wir betrachten es als eine beachtliche Leistung, dass wir die Tests erfolgreich abschließen konnten. Axway war während des gesamten Prozesses ein großartiger Partner, und wir sind zuversichtlich, dass Axway uns auch weiterhin bei den neuen Anforderungen unserer Branche an die Spitze bringen wird".

„Axway ist weiterhin Vorreiter für Unternehmen, die erstklassige B2B-Konnektivität benötigen, die einen Mehrwert für ihren bisherigen, gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen an das Ökosystem bietet", erklärt Vince Padua, Chief Technology & Innovation Officer von Axway. „Als weltweit führender Anbieter für B2B-Integration und Ökosystem-Zusammenarbeit bietet diese Zertifizierung sofort einsatzbereite Konformität, senkt die Kosten der Ökosystemintegration und kann vor Ort, in der Cloud oder als Managed Service mit voller Reversibilität betrieben werden. Als Vorreiter bei der Modernisierung der B2B-Konnektivität arbeitet Axway stets innovativ, um Unternehmen in einer sich schnell verändernden B2B- und Ökosystem-Landschaft flexibler und agiler zu machen".

AS2 ist eines der gängigsten B2B-Protokolle, das in nahezu allen vertikalen Märkten weltweit zum Einsatz kommt. Es wird ständig weiterentwickelt, um stets den neuesten Sicherheitsstandards und Marktanforderungen zu entsprechen.

AS4, einer der neuesten Standards für Kommunikationsprotokolle, hat erheblich an Zugkraft gewonnen, seit er vom Verband Europäischer Fernleitungsnetzbetreiber für Gas (European Network of Transmission System Operators for Gas Association, ENTSOG) verabschiedet wurde. ENTSOG hat die Standard-AS4-Spezifikationen eingeführt und leicht erweitert, um sie an die Bedürfnisse seines spezifischen Marktes anzupassen, was mitunter dazu führt, dass die Anbieter mit dem Tempo mithalten müssen, das ENTSOG bei der AS4-Innovation vorgibt. Axway demonstriert weiterhin seine Führungsrolle in diesem Bereich.

