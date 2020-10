Baise Key Development and Opening Pilot Zone in Guangxi in voller Vorbereitung

Im März 2020 genehmigte der chinesische Staatsrat die Einrichtung der Baise Key Development and Opening Pilot Zone in Guangxi. Am 15. April veröffentlichte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission Chinas den Implementierungsplan für den Bau der Baise Key Development and Opening Pilot Zone in Guangxi. Als achte vollflächige Grenzschlüsselzone für die Entwicklung und Öffnung der Grenze in China und als erste Pilotzone auf Präfekturebene des Landes hat die Errichtung der Baise Pilot Zone viel Aufmerksamkeit erregt.