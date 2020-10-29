В марте 2020 года Государственный совет Китая одобрил создание в Гуанси экспериментальной зоны ускоренного экономического и инновационного развития в Байсэ. 15 апреля Национальная комиссия по развитию и реформам Китая обнародовала План строительства и открытия пилотной зоны ускоренного экономического и инновационного развития в Байсэ. Строительство пилотной зоны в Байсе привлекло к себе большое внимание, так как это восьмая полномасштабная приграничная зона, и первая в стране включающая префектуру целиком.

Пилотная зона Байсэ охватывает всю городскую территорию Байсэ общей площадью 36 300 квадратных километров и общей численностью населения 4 226 800 человек. Эта зона обеспечит создание двух национальных пограничных пунктов (Лонгбанг и Пингменг) и семь приграничных резидентных зоны взаимной торговли, таких как Юэсу. Пилотная зона создаст полномасштабную открытую модель "трех зон и одной оси", а именно: открытую лидирующую зону, ключевую зону развития, зону зеленого развития и ось развития связей.

Открытая лидирующая зона в основном включает в себя три приграничных уезда (города) Цзинси, Напо и Дебао, где она нацелена на создание открытых платформ, таких как зоны трансграничного экономического сотрудничества и комплексно-связанные зоны для создания промышленных кластеров, ориентированных на экспорт. Ключевая зона развития в основном включает район Юцзян, район Тяньян, уезд Тяньдун и город Пинго, сосредоточившись на развитии современного высокопродуктивного сельского хозяйства, комплексного использования угля, электричества и алюминия, машиностроения, биомедицины, на разработке новых материалов, торговли и логистики. Зона зеленого развития в основном включает пять уездов: Линъюнь, Ли, Тяньлинь, Лонглин и Ксилин, которые сосредотачиваются на разработке пояса здоровья и долголетия в западной части Гуанси, парка межпровинциальной кооперации и демонстрационной зоны современного высокопродуктивного сельского хозяйства. Ось развития связей формируется скоростной магистралью Чунцин - Гуйян - Байз и железнодорожной веткой, соединяющей с Вьетнамом, активно участвует в строительстве новой сухопутно-морской транспортной артерии на западе Китая и стремится к налаживанию высококачественных связей,между транспортной инфраструктурой и промышленными кластерами.

В Байсэ сформирована специальная рабочая группа по созданию пилотной зоны Байсэ. Эта группа будет применять современные методики ведения бизнеса для эффективного строительства пилотной зоны. При необходимом сочетании внутренней организации и внешних условий строительство пилотной зоны Байсэ готово к полномасштабному продвижению.

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Подпись: Вид с высоты птичьего полёта на городской район Байсэ

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1323160/Baise.jpg

SOURCE The Publicity Department of Baise Municipality