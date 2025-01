Banyan Software erwirbt FoxInsights, einen führenden Anbieter von IoT-basierten Lösungen zur Fernüberwachung von Tanks

MÜNCHEN, 28. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Banyan Software, ein führender Akquisiteur und ständige Heimat für großartige Unternehmenssoftware, hat FoxInsights GmbH („FoxInsights"), einen Marktführer für IoT-basierte Fernüberwachung von Tanks (RTM) und datengesteuerte Asset-Management-Lösungen für den Energiesektor, übernommen.

Das 2017 gegründete Unternehmen FoxInsights ist aus dem Business-Inkubator der EnBW Energie Baden-Württemberg AG („EnBW") hervorgegangen und hat sich zu einem globalen Innovator für Echtzeit-Insights für netzunabhängige Anwendungen entwickelt. Durch den Einsatz fortschrittlicher IoT-Technologie, skalierbarer Datenverarbeitung und KI-gestützter Analysen hilft FoxInsights Unternehmen, erhebliche Effizienzsteigerungen zu erzielen, darunter eine Verbesserung von über 40 % in der intelligenten Logistik.

„FoxInsights hat sich als Vorreiter im Bereich der IoT-gestützten Mess- und Analysetechnik etabliert und treibt die Effizienz im Energiesektor voran", sagt Kay-Ingo Greve, Betriebspartner bei Banyan Software. „Wir freuen uns, FoxInsights dabei zu unterstützen, seine Lösungen weiterzuentwickeln und seinen globalen Einfluss zu vergrößern."

„Wir freuen uns, der Banyan-Familie beizutreten, deren langfristiges Engagement und Expertise in der Skalierung von Softwareunternehmen sie zum idealen Partner für die nächste Wachstumsphase von FoxInsights macht", sagt Til Landwehrmann, Geschäftsführer von FoxInsights. „Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass wir unseren Kunden weiterhin zuverlässige Lösungen anbieten können und gleichzeitig unsere Kernwerte und unsere Marktführerschaft bewahren."

„Wir sind stolz darauf, dass wir FoxInsights auf seinem Weg zum europäischen Marktführer in der Tankfernüberwachung unterstützen konnten", sagt Jürgen Stein, Leiter für Innovation bei der EnBW. „Wir sind zuversichtlich, dass Banyan als Eigentümer die Ressourcen und die strategische Unterstützung bereitstellen wird, die FoxInsights benötigt, um seine langfristigen Ziele zu erreichen und seinen Kunden auch in der nächsten Wachstumsphase einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."

Informationen zu FoxInsights. FoxInsights hat seinen Hauptsitz in München und bietet IoT-basierte Fernüberwachungslösungen für den Energiesektor an. FoxInsights kombiniert fortschrittliche Sensoren, skalierbare Software-Intelligenz und KI-gestützte Analysen und ermöglicht es Unternehmen so, betriebliche Prozesse zu optimieren, erhebliche Effizienzsteigerungen zu erzielen und die Kundenbeziehungen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter foxinsights.ai

Informationen zur EnBW. Mit über 29.000 Mitarbeitern ist die EnBW eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa. Es versorgt rund 5,5 Millionen Kunden mit Strom und Gas. Im Rahmen des Wandels vom traditionellen Energieunternehmen zum nachhaltigen Infrastrukturkonzern sind der Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Verteil- und Übertragungsnetze für Strom, Gas und Wasserstoff Eckpfeiler der Wachstumsstrategie und Investitionsschwerpunkte der EnBW. Bis 2030 plant die EnBW Bruttoinvestitionen in Höhe von 40 Milliarden Euro, von denen rund 90 % in Deutschland investiert werden sollen. Bis dahin soll das Erzeugungsportfolio der EnBW zu rund 80 % aus erneuerbaren Energien bestehen, und bis Ende 2028 will das Unternehmen aus der Kohle aussteigen. Dies sind wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Klimaneutralität des Unternehmens im Jahr 2035. Weitere Informationen finden Sie unter enbw.com

Informationen zu Banyan Software, Inc. Banyan Software bietet erfolgreichen Unternehmenssoftware-Firmen, ihren Mitarbeitern und Kunden die beste dauerhafte Heimat. Banyan hat es sich zur Aufgabe gemacht, weltweit großartige Unternehmenssoftware zu erwerben, aufzubauen und zu erweitern, die in Nischenbereichen eine dominante Position einnehmen. Das 2016 gegründete Unternehmen verfolgt eine „Buy-and-hold-for-life"-Strategie und ist mit einer dauerhaften Kapitalbasis ausgestattet, um das Erbe der Gründer zu bewahren. Als zweckorientiertes Unternehmen ist Banyan bestrebt, einen dauerhaften, positiven Einfluss auf die Welt auszuüben. Weitere Informationen finden Sie unter banyansoftware.com