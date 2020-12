Beeline zertifiziert Allegis Global Solutions im gesamten EMEA-Raum als strategischen Partner, stärkt die Partnerschaft, um gemeinsamen Kunden optimalen Service zu bieten

LONDON und HANOVER, Maryland., 7. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Beeline, ein weltweit führender Anbieter von Software-Lösungen für die Verwaltung von externen Mitarbeitern, gab heute bekannt, dass Allegis Global Solutions (AGS), ein führender international aufgestellter Anbieter von Personalakquisitions- und Workforce-Lösungen, zum Beeline Certified Strategic Partner im Raum EMEA ernannt wurde. Die beiden Unternehmen hatten bis dahin in Nordamerika zusammengearbeitet, wo AGS von Beeline bereits als Certified Strategic Partner anerkannt worden war.

Die Beeline Strategic Partner Certification ist ein exklusives Programm, das nur für ausgewählte Beeline MSP-Partner offen ist. Es gibt den gemeinsamen Kunden die Sicherheit, dass beide Partner erstklassige Service- und Technologieressourcen bei der Nutzung des Beeline Vendor Management Systems (VMS) anbieten.

Die Zertifizierung umfasst eine solide Technologieausbildung sowie eine gemeinsame Implementierungsmethodik. AGS-Teammitglieder haben in Zusammenarbeit mit dem Beeline-Implementierungsteam eine gemeinsame Methodik entwickelt, die den Kunden einen optimierten Implementierungsprozess bietet. Beeline und AGS werden die Methodik laufend überprüfen, um Möglichkeiten für Verbesserungen zu identifizieren und sich über Prozesse, Verfahren und Dokumentationen auszutauschen.

Darüber hinaus nehmen die AGS-Teams an Client Service-Workshops teil, die auf die spezifischen Bedürfnisse gemeinsamer Kunden zugeschnitten sind, und in denen die Supportprozesse beider Organisationen überprüft werden, um sicherzustellen, dass diese kontinuierlich verbessert werden. Diese Schulungen vertiefen die Nutzung der Beeline-Technologie durch die Partner und geben den Kunden das Vertrauen, dass die Unternehmen, die sie unterstützen, eng aufeinander abgestimmt sind und sich gemeinsam für den Erfolg ihres Programms einsetzen.

„Als weltweit führendes Unternehmen für Personallösungen ist AGS ein herausragender, langfristiger Partner von Beeline in Europa", sagte Boy Wijnen, Director of EMEA Sales Support and Partners bei Beeline. „Die EMEA-Zertifizierung zeigt, dass unsere Unternehmen eine erfolgreiche Partnerschaft in der gesamten Region unterhalten. Durch die Abstimmung unserer Methodik, unseres Ansatzes und unserer Verfahren, haben wir unsere Fähigkeit erhöht, unseren Kunden strategischen Wert auf lokaler Ebene zu liefern."

Um die Zertifizierung zu bekommen und diese aufrechtzuerhalten, ist das Bestehen des Beeline System Certification Tests durch AGS-Teammitglieder notwendig. Künftig werden sie regelmäßig an vierteljährlichen Geschäftsbesprechungen und an gemeinsamen Marketing- und anderen gesponserten Veranstaltungen teilnehmen, zusammen Methoden für die Implementierung und den Betrieb entwickeln und Vorstandssitzungen mit wichtigen Interessengruppen beiwohnen, um die Ausrichtung der gemeinsamen Anforderungen zu etablieren und deren Einhaltung sicherzustellen.

„Die Partnerschaft, die seit 13 Jahren zwischen Beeline und Allegis Global Solutions besteht, ist eine strategische, kundenorientierte Allianz. Wir haben eine gemeinsame Vision und Selbstverpflichtung, unseren Kunden erstklassigen Service zu bieten. Ein moderneres Technologieangebot, bessere Lieferfähigkeit, Synergien und Effizienz resultieren daraus", sagte Simon Bradberry, Vice President von EMEA Operations and Business Development bei AGS. „Ich glaube, dass die Vertiefung unserer Partnerschaft als Certified Strategic Partner von Beeline eine wichtige Rolle dabei spielen wird, unser Engagement gegenüber unseren Kunden, uns für ihren geschäftlichen Erfolg einzusetzen, einzulösen."

Beeline ist seit über 20 Jahren ein global führender Anbieter von Softwarelösungen zur Beschaffung und Verwaltung externer Personalressourcen. Durch intelligente Personallösungen unterstützt Beeline Beschaffungs- und Personalexperten dabei, Kosten zu optimieren, Risiken zu senken, Transparenz zu schaffen, eine größere Effizienz zu erzielen und die Produktivität zu steigern. Weitere Informationen finden Sie auf beeline.com.

Allegis Global Solutions (AGS) ist ein führender Personaldienstleister. Wir verändern weltweit die Mitarbeiterakquise und erzielen unmittelbare und dauerhafte Resultate. Jahrzehntelange Branchenerfahrung und unsere Präsenz in über 60 Ländern gibt uns das Vertrauen zu sagen: Mit Innovation, Beratung, dem Entwurf und der Implementierung von erfolgreichen, kreativen und datengesteuerten Personaldienstleistungen für alle Mitarbeiterkategorien kennen wir uns bestens aus. Weitere Informationen finden Sie auf allegisglobalsolutions.com.

