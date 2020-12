Beeline reconnaît Allegis Global Solutions comme un partenaire stratégique certifié dans toute la région EMEA, renforçant ainsi le partenariat pour mieux servir les clients mutuels

LONDRES et HANOVRE, Maryland, 7 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Beeline, un leader mondial en matière de solutions logicielles pour la gestion de la main-d'œuvre non salariée, a annoncé aujourd'hui qu'Allegis Global Solutions (AGS), un des principaux fournisseurs de solutions mondiales d'acquisition de talents et de main-d'œuvre, a été nommé partenaire stratégique certifié de Beeline dans la région EMEA. Cette certification supplémentaire vient parfaire la relation existante entre AGS et Beeline en tant que partenaire stratégique certifié en Amérique du Nord.

Le programme de certification des partenaires stratégiques de Beeline est un programme exclusif disponible uniquement pour certains partenaires MSP de Beeline. Il garantit aux clients mutuels que les deux partenaires offriront le meilleur service et les meilleures ressources technologiques dans l'utilisation du système de gestion des fournisseurs de Beeline (VMS).

La certification comprend une formation technologique solide, ainsi qu'une méthodologie de mise en œuvre commune. Les membres de l'équipe AGS ont collaboré avec l'équipe de mise en œuvre de Beeline pour développer une méthodologie commune. Elle offre aux clients un processus de mise en œuvre plus rationnel. Beeline et AGS examineront la méthodologie en permanence afin d'identifier les domaines d'amélioration et de partager une compréhension des processus, des procédures et de la documentation.

En outre, les équipes d'AGS participent à des ateliers de service à la clientèle adaptés aux besoins spécifiques des clients communs, qui passent en revue les processus de soutien des deux organisations afin de garantir une amélioration continue. Ces sessions renforcent également l'utilisation de la technologie Beeline par les partenaires et donnent aux clients la certitude que les entreprises qui les soutiennent sont étroitement liées et conjointement engagées dans la réussite de leur programme.

« En tant qu'entreprise leader dans le domaine des solutions pour la main-d'œuvre dans le monde entier, AGS a été un partenaire exceptionnel et de longue date de Beeline en Europe », a déclaré Boy Wijnen, directeur de l'assistance commercial et des partenaires EMEA chez Beeline. « La certification EMEA est la preuve qu'il existe un grand partenariat entre nos organisations dans toute la région. En arrimant notre méthodologie, notre approche et nos procédures, nous avons renforcé notre capacité mutuelle à apporter une valeur stratégique à nos clients au niveau local ».

Pour obtenir et conserver leur certification, les membres de l'équipe AGS ont passé le test de certification du système Beeline. À l'avenir, ils assisteront régulièrement à des sessions d'affaires trimestrielles programmées, participeront à des activités de marketing collaboratif et à d'autres événements parrainés, créeront des méthodologies communes pour la mise en œuvre et les opérations en régime permanent, et assisteront à des réunions de direction avec les principales parties prenantes pour assurer l'harmonisation et le respect des exigences communes.

« Le partenariat de 13 ans entre Beeline et Allegis Global Solutions est une alliance stratégique, centrée sur le client. Notre vision commune et notre engagement à fournir le meilleur service possible à nos clients modernise l'offre technologique tout en améliorant les capacités de livraison, les synergies et l'efficacité », a déclaré Simon Bradberry, vice-président des opérations et du développement commercial EMEA d'AGS. « Je pense que l'enrichissement de notre partenariat en tant que partenaire stratégique certifié Beeline est un élément clé pour la réalisation des engagements qui sont à la base du succès commercial de nos clients ».

A propos de Beeline

Depuis plus de 20 ans, les solutions logicielles de Beeline permettent aux organisations de s'approvisionner en main-d'œuvre non salariée et de la gérer. Nos solutions automatisées, soutenues par l'équipe de spécialistes du personnel externe la plus expérimentée au monde, permettent de contrôler les coûts, d'atténuer les risques, de renforcer la visibilité du personnel, d'améliorer l'efficacité et d'accroître la productivité. Pour en savoir plus, visitez le site beeline.com.

A propos de Allegis Global Solutions

Allegis Global Solutions (AGS) est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des talents. Nous transformons la façon dont le monde acquiert des talents afin de produire un impact immédiat et durable. Grâce à des décennies d'expérience dans le secteur et à nos services dans plus de 60 pays, nous savons ce qu'il faut pour innover, consulter, concevoir et mettre en œuvre des solutions de gestion des talents efficaces, créatives et fondées sur des données, dans toutes les catégories de main-d'œuvre. Pour en savoir plus, visitez le site allegisglobalsolutions.com.

