Bel Mare & Aqua Resort in Misdroy: die touristische Perle der Ostsee beeindruckt auch an Weihnachten und Neujahr

MISDROY, Polen, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Es gibt nur wenige Orte für Familien mit Kindern an der Ostsee, die Sicherheit, einen komfortablen Urlaub und vor allem viele Attraktionen zum günstigen Preis bieten. Eine Ausnahme bildet der Kurort Misdroy (auf Polnisch: Międzyzdroje), der unter anderem von Influencerin Martina Mohr für einen Weihnachts-Neujahrsausflug empfohlen wird.

Belmare Hotel

Winterliche Landschaft, Nähe zur Natur und Meeresbrise, dazu viele Attraktionen, leckere und gesunde Küche, geräumige Apartments und eine familiäre Atmosphäre in Kombination mit dem umfangreichen Winter-Animationsprogramm ist das Rezept für einen perfekten Familien-Winterurlaub im Bel Mare & Aqua Resort in Misdroy. Das Resort selbst lockt auch mit seinem Angebot für Kinder, Sandstränden, dem Grün des Wolin-Nationalparks sowie vielen Unterhaltungsmöglichkeiten, die speziell für die Kleinsten gedacht sind. Aber der Reihe nach.

Warum wollen Kinder das Bel Mare nicht verlassen?

ANIMATION 7/7. Das Bel Mare & Aqua Resort bietet thematische Animationen für Kinder und Jugendliche: 7 Tage die Woche, 7 Stunden täglich. Das bedeutet engagierte Animateure und altersgerechte Themenaktivitäten von morgens bis abends: Feuerwerk, Ballonmodellieren, Kreativworkshops, Wintersportolympiade, Silvesterball oder Filmvorführung zum Jahreswechsel – eine willkommene Auszeit für die Eltern und nur einige der Attraktionen im Dezember.

Wie Martina Mohr betont: „Hier finden Sie alles für den perfekten Familienurlaub – vom großartigen Unterhaltungsprogramm bis hin zu Attraktionen für Gäste jeden Alters." Das Bel Mare & Aqua Resort in Misdroy wurde als beste Familienanlage ausgezeichnet und bietet je nach Saison:

geräumige Restaurants – umfangreiche Speisekarte, speziell für Kinder

umfangreiche Speisekarte, speziell für Kinder Kids Play mit attraktiver Ausstattung

XGames – Unterhaltung für Teenager bei Schlechtwetter

– Unterhaltung für Teenager bei Schlechtwetter Game Port – Billard und Arcade-Spiele

– Kletterwände – unterschiedlich schwer

ganzjährige Eisbahn

Wasserspielplatz mit Rutschen

mit Rutschen Spielplatz und separate Außenbereiche für die Kleinsten

Privatstrand mit Kinderanimateuren und Liegestühlen

Liegestühlen Spa und Pool

Gegenüber anderer Ostseebädern zeichnet sich Misdroy durch sein vielfältiges Angebot für Familien aus. Zu den Attraktionen gehören: Das Wachsfigurenkabinett, das Ozeanarium, das Planetarium, das 3D-Kino, das Papageienhaus sowie sehenswerte Naturschauplätze: Der Türkissee und die höchste Klifferhebung Polens – Gosań. Das Küstenklima und die saubere, jodhaltige Luft stärken das Immunsystem und laden zum Spaß und Spazierengehen an den wunderschönen Stränden ein. Die Ostseeküste ist eine der jodreichsten Regionen der Welt mit dem höchsten Jodgehalt im Herbst und Winter. Es lohnt sich also, gerade jetzt – bei viel niedrigen Preisen und weniger Besucher – die besten gesundheitsfördernden Elemente in der Ostseeluft zu genießen – für die Gesundheit von Erwachsenen und Kindern.

Weitere Informationen: https://www.belmareresort.pl/aqua-resort/de/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2573282/Belmare_Hotel.jpg