Belkin erweitert Portfolio im Bereich „Gesundheit & Wellness" um den UV-Sterilisator mit drahtlosem Ladegerät

Der BOOST↑CHARGE UV-Sterilisator mit drahtlosem Ladegerät reinigt Smartphones und andere Gegenstände zuverlässig. Zwei UV-C-LED-Leuchten eliminieren 99,99 Prozent der Bakterien* und garantieren auf diesem Weg die bedenkenlose Nutzung von im Alltag häufig verwendeten Gegenständen. Um ein Qi-kompatibles Gerät aufzuladen, muss es lediglich auf der Oberseite des geschlossenen UV-Sterilisator platziert werden.

Die wichtigsten Merkmale:

Beseitigung von bis zu 99,99 Prozent der sich auf Oberflächen befindenden Keime und Bakterien durch zwei UV-C-LED-Leuchten

Ein Qi-fähiges Device lässt sich mit bis zu 10 W Leistung aufladen, während weitere Gegenstände zeitgleich in drei („schnelle Reinigung") bis zehn Minuten („Tiefenreinigung") desinfiziert werden.

Kompatibel mit allen Qi-fähigen Smartphones verschiedener Hersteller, darunter Apple** und Samsung

Anwendung in vier einfachen Schritten: Deckel öffnen, Smartphone und/oder andere Gegenstände platzieren, Deckel schließen, Taste drücken

Der UV-Sterilisator ist so kompakt, dass er überall seinen Platz findet und er desinfiziert ohne lautes Summen oder störende Lüfter-Geräusche.

Reinigt Schlüssel, Karten, Smartphones samt Hüllen mit einer Dicke von bis zu drei Millimetern sowie andere nicht poröse Alltagsgegenstände

Im Lieferumfang sind ein 1,2 Meter langes USB-A/USB-C-Kabel und ein optionales 18-W-Netzladegerät enthalten.

Ein LED-Licht leuchtet bei Beginn der Desinfektion auf und erlischt nach ihrer Beendigung.

UV-C-LED-Leuchten haben eine bis zu drei Mal längere Lebensdauer als herkömmliche UV-C-Leuchten.

UV-C-LED- Leuchten desinfizieren ohne Hitze, Flüssigkeiten oder Chemikalien, die das Smartphone beschädigen könnten.

Der BOOST↑CHARGE UV-Sterilisator mit drahtlosem Ladegerät ist das erste Produkt dieser Kategorie von Belkin und ab sofort für 69,99 Euro auf Belkin.com erhältlich.

Hochauflösendes Bildmaterial steht hier zum Download bereit.

*Im Schnellreinigungsmodus lässt sich die Zahl der sich auf einer Oberfläche befindlichen E.Coli-Bakterien in drei Minuten um bis zu 97 Prozent reduzieren. Im Tiefenreinigungsmodus sind es in zehn Minuten bis zu 99,99 Prozent. Diese Angaben basieren auf einer Drittstellenprüfung.

**Der BOOST↑CHARGE UV-Sterilisator mit drahtlosem Ladegerät lädt das iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max optimal auf.

Über Belkin

Belkin ist ein führender Anbieter für Zubehör, das Lösungen für die Stromversorgung, den Schutz, die Produktivität und die Konnektivität für eine breite Palette an Unterhaltungselektronik- und Enterprise-Umgebungen bietet. Die in Südkalifornien entwickelten Geräte umfassen preisgekrönte Produktlinien wie die Store and Charge Go Unternehmenslösungen, das SOUNDFORM Audioportfolio, die mobile BOOST↑CHARGE Stromversorgung sowie den SCREENFORCE Displayschutz. Belkin Lösungen sind weltweit in über 50 Ländern verfügbar und ermöglichen es Menschen, die Technologie, die sie lieben, zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs zu nutzen.

Über Belkin International

Im Jahr 2018 fusionierte FIT mit Belkin International (Belkin, Linksys, Wemo, Phyn) zu einem weltweit führenden Anbieter von Unterhaltungselektronik. Heute ist diese Gruppe führend in der Verbindung von Menschen mit Technologien zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs innerhalb der Märkte für Zubehör („Connected Things" - Marke Belkin) und Smart Home („Connected Home" - Marken Linksys, Wemo und Phyn).

