Belkin präsentiert das drahtlose TrueFreedom PRO Ladegerät

„Wir stehen seit 1983 für Technologien der nächsten Generation und waren auch an der Konzeption des drahtlosen Ladens beteiligt", erklärt Steve Malony, Senior Vice President, Belkin International. „Als frühes und aktives Mitglied im World Power Consortium haben wir dieses Produkt über einen langen Zeitraum sorgfältig entwickelt, um sicherzustellen, dass es sowohl leistungsstark als auch elegant ist. Dieses Ladegerät bietet all das, was man sich von drahtlosem Aufladen ursprünglich gewünscht hat."

Wichtigste Merkmale:

Qi-zertifiziert für sicheres, zuverlässiges drahtloses Laden und nahtlose Kompatibilität mit allen Qi-fähigen Geräten verschiedener Hersteller

Frei platzierbar für effektives und konsistentes Laden an jeder beliebigen Stelle des Pads

Schnelles Laden mit bis zu 10 Watt pro Gerät – für optimiertes und simultanes Laden für Devices von Apple*, Samsung sowie Geräten anderer Hersteller

Problemloses Laden auch bei Nutzung der meisten, bis zu drei Millimeter dicken Schutzhüllen

Raffiniertes Design mit silberfarbenen Chromakzenten und lederähnlichem Finish

Zwei LED-Leuchten zur Anzeige des Ladestatus

Zwei Jahre Garantie

Das BOOST CHARGE TrueFreedom PRO ist ab sofort bei ausgewählten Einzelhändlern weltweit erhältlich und kann bei Belkin.com für 139,99 Euro (UVP) vorbestellt werden.

Hochauflösendes Bildmaterial steht hier zum Download bereit.

*BOOST↑CHARGE TrueFreedom PRO lädt das iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max optimal auf.

Über Belkin

Belkin ist ein führender Anbieter für Zubehör, das Lösungen für die Stromversorgung, den Schutz, die Produktivität und die Konnektivität für eine breite Palette an Unterhaltungselektronik- und Enterprise-Umgebungen bietet. Die in Südkalifornien entwickelten Geräte umfassen preisgekrönte Produktlinien wie die Store and Charge Go Unternehmenslösungen, das SOUNDFORM Audioportfolio, die mobile BOOST↑CHARGE Stromversorgung sowie den SCREENFORCE Displayschutz. Belkin Lösungen sind weltweit in über 50 Ländern verfügbar und ermöglichen es Menschen, die Technologie, die sie lieben, zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs zu nutzen.

Über Belkin International

Im Jahr 2018 fusionierte FIT mit Belkin International (Belkin, Linksys, Wemo, Phyn) zu einem weltweit führenden Anbieter von Unterhaltungselektronik. Heute ist diese Gruppe führend in der Verbindung von Menschen mit Technologien zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs innerhalb der Märkte für Zubehör („Connected Things" - Marke Belkin) und Smart Home („Connected Home" - Marken Linksys, Wemo und Phyn).

