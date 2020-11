Belkin annonce le chargeur à induction BOOST↑CHARGE™ TrueFreedom PRO

Attendu depuis longtemps et proposé à un prix compétitif, le chargeur à induction TrueFreedom PRO a été conçu et fabriqué en interne. Il permet aux consommateurs de placer deux appareils compatibles Qi n'importe où sur le support de recharge et de profiter d'une puissance de charge sans fil simultanée de 10 W sur chacun de leurs appareils. Le chargeur TrueFreedom PRO contient 16 bobines de charge qui fonctionnent ensemble intelligemment pour offrir une puissance constante aux téléphones ou aux écouteurs certifiés Qi, peu importe la place qu'ils occupent sur le support de charge, éliminant ainsi le besoin d'aligner parfaitement les appareils pour une recharge efficace.

« Nous fournissons une technologie de nouvelle génération depuis 1983 et avons participé à la conception de la recharge sans fil », déclare Steve Malony, vice-président senior de Belkin International. « En tant que membre actif du World Power Consortium, nous avons soigneusement pensé ce produit de façon à ce qu'il soit puissant et élégant. Nous souhaitions tout simplement qu'il fonctionne comme la recharge sans fil a été imaginée à l'origine ».

Caractéristiques principales :

Certification Qi pour une recharge sans fil sûre et fiable et une compatibilité transparente avec tous les appareils Qi des marques tierces

Liberté de placement pour un chargement efficace et cohérent sur l'ensemble du support

Charge rapide jusqu'à 10 W par appareil pour une recharge optimale et simultanée des appareils Apple*, Samsung et autres

Chargeur compatible avec la plupart des coques et étuis de protection légers de moins de 3 mm d'épaisseur

Design sophistiqué avec des accents chromés argentés et une finition semblable à celle du cuir pour mettre en valeur le chargeur et l'intégrer à tout type d'intérieur

Deux voyants LED pour indiquer l'état de charge

Garantie Belkin de 2 ans pour une plus grande tranquillité d'esprit

Le chargeur à induction BOOST↑CHARGE™ TrueFreedom PRO est désormais disponible chez certains revendeurs dans le monde et sur Belkin.com au prix de 139,99 €.

Images disponibles ici.

*Le chargeur à induction BOOST↑CHARGE™ TrueFreedom PRO recharge de manière optimale l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, l'iPhone X, l'iPhone XS, l'iPhone XS Max, l'iPhone XR, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max

À propos de Belkin

La marque Belkin est leader du marché des accessoires en offrant des solutions d'alimentation, de protection, de productivité et de connectivité à toute une gamme d'appareils électroniques grand public et d'entreprise. Conçus en Californie du Sud, les produits Belkin comprennent des lignes primées telles que le Store and Charge Go pour professionnels, la gamme audio SOUNDFORM™, la gamme de recharge mobile BOOST↑CHARGE™ et la gamme de protection d'écran SCREENFORCE™. Les produits Belkin sont vendus dans plus de 50 pays à travers le monde, connectant les gens à la technologie qu'ils aiment, et ce qu'ils soient à la maison, au travail ou en déplacement.

À propos de Belkin International :

En 2018, FIT et Belkin International (Belkin®, Linksys®, Wemo®, Phyn®) ont fusionné pour devenir le leader mondial de l'électronique grand public. Aujourd'hui, le groupe est l'un des premiers à mettre en relation les personnes avec les nouvelles technologies, que ce soit à domicile, au travail et en déplacement, en proposant des accessoires pour appareils mobiles (Connected Things - marque Belkin) et des solutions de domotique pour les maisons connectées (Connected Home - marques Linksys, Wemo et Phyn).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web Belkin ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

© 2020 Belkin International, Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1335498/Belkin_TrueFreedom.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/804342/FIT_Belkin_Family_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.belkin.com



SOURCE Belkin International