Bericht von IDTechEx betrachtet neue biobasierte Polymere, die 2019 auf den Markt kommen

15. August 2019 -- Der Begriff „biobasierte Polymere" gewinnt unter Verbrauchern immer mehr an Bedeutung, da die Sensibilisierung zu Themen wie Klimawandel und Plastikmüll wächst. Das Spektrum der biobasierten Alternativen zu den Plastikprodukten, die wir im Alltag am häufigsten antreffen, wirkt aber weiterhin als praktische Hemmschwelle. Der Schlüssel für eine schnellere Umstellung von petrochemischen auf biobasierte Kunststoffe liegt in einer größeren Materialvielfalt, einschließlich Polyolefinrohstoffen wie Polypropylen und Polyethylen. In seinem Bericht „ Biobased Polymers 2018-2023: A Technology and Market Perspective " analysiert IDTechEx die wichtigsten Hersteller biobasierter Polymere sowie Produktionsmethoden und -kapazitäten.