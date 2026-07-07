Berlin Fashion Week - Vuse und Marina Hoermanseder vereinen Funktionalität und Handwerkskunst in einer exklusiven Designkollaboration

BERLIN, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Nach der ersten erfolgreichen Zusammenarbeit im vergangenen Jahr setzen Vuse und die Designerin Marina Hoermanseder ihre kreative Partnerschaft fort und zeigen erneut, wie sich Mode über klassische Kategorien hinaus interpretieren lässt. Die neue Kollaboration, erstmals auf der OMR 2026 angekündigt, feiert am 3. Juli 2026 im Rahmen der Berlin Fashion Week ihre Premiere – präsentiert im Kontext von Hoermanseders Spring/Summer-2027-Show „Outer Space Collection", die skulpturale Ästhetik und futuristische Designcodes vereint.

Vom Flavour zum Key-Look

Marina Hoermanseder in der Vuse Lounge mit dem Vuse Case. Credit: Philipp Trochim, Vrame Studios für Vuse

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht ein eigens entwickeltes Case für das Vuse Ultra Device und die Ultra Smart Pods. Ausgangspunkt war der Wunsch, Device und unterschiedliche Flavours griffbereit und elegant an einem Ort zu vereinen. Dieses funktionale Bedürfnis wird mit Hoermanseders unverkennbarer Designhandschrift verbunden – präzise, hochwertig und klar in der Formensprache.

„Mich interessiert an solchen Kooperationen vor allem der kreative Spielraum, der entsteht, wenn unterschiedliche Welten aufeinandertreffen", sagt Marina Hoermanseder. „Spannend war die Frage, wie sich Flavour und persönliche Wahrnehmung gestalterisch übersetzen lassen – und wie daraus ein eigenständiges Objekt entsteht, das Funktion und Ästhetik verbindet."

Die Cases sind ab Oktober in drei Farbvarianten erhältlich, inspiriert von ausgewählten Vuse Flavours:

True Blueberry : ein leuchtendes Blau, inspiriert vom intensiven und erfrischenden Charakter von Blueberry.

: ein leuchtendes Blau, inspiriert vom intensiven und erfrischenden Charakter von Blueberry. Strawberry Fuchsia: ein strahlendes, warmes Fuchsia, inspiriert von der exotischen Süße und der lebendigen Energie des Strawberry Pink Guava Flavours.

ein strahlendes, warmes Fuchsia, inspiriert von der exotischen Süße und der lebendigen Energie des Strawberry Pink Guava Flavours. Elegant Tobacco: ein sattes, trendiges Braun, inspiriert von der Eleganz und den anspruchsvollen Nuancen des Klassikers Creamy Tobacco.

Die Kooperation ist Teil der aktuellen Vuse Kampagne „Folge deinem Vibe", die individuellen Ausdruck und eine persönliche Verbindung zu Geschmack, Design und Lifestyle in den Mittelpunkt stellt.

„Die Zusammenarbeit mit Marina Hoermanseder steht für die Verbindung von kreativem Anspruch und handwerklicher Präzision, die wir mit Vuse verfolgen", sagt Linda Weichel, Senior Category Manager Vapour bei BAT Germany. „Sie zeigt, wie sich Funktion, Design und Individualität zu einem eigenständigen Produkterlebnis verbinden lassen."

Das Case ist ab Oktober 2026 zum Preis von 29 € (UVP) auf vuse.com, in ausgewählten Malls sowie exklusiv für Mitglieder des Vuse Loyalty Clubs erhältlich.

Über Vuse

Vuse steht für Premiumdesign und innovative Flavour-Erlebnisse mit jedem Zug. Kein Tabak, keine Asche, kein Rauchgeruch[1] – Vuse ist die führende globale Vaping-Marke[2] und seit 2016 Bestandteil des BAT Germany Portfolios. Mehr unter vuse.com.

¹ Vuse Go 1000 & Vuse Pro One sowie Vuse Ultra in Verbindung mit Vuse Pods erhitzen ein E-Liquid, anstatt Tabak zu verbrennen. Es wird Dampf erzeugt, dabei entstehen weniger Geruch, keine Asche und kein Tabakteer. Diese Produkte sind nicht risikofrei und enthalten Nikotin, eine abhängig machende Substanz.

² Basierend auf dem von Vuse geschätzten Marktanteil (Wertanteil) von Vapour Pods und vorgefüllten Geräten, abgeleitet von der unverbindlichen Preisempfehlung im gemessenen Einzelhandel (d. h. dem Gesamtwert der Kategorie E-Zigarette im Einzelhandelsumsatz) in den Hauptmärkten für Vapour: USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Polen und Spanien (Stand September 2025).

Über Marina Hoermanseder

Marina Hoermanseder steht für charakterstarkes Design, präzise Handwerkskunst und eine unverwechselbare Ästhetik. Seit der Gründung ihres Berliner Labels im Jahr 2013 verbindet die Designerin ikonische Lederarbeiten mit modernen Silhouetten und außergewöhnlichen Details. Ihre Entwürfe bewegen sich zwischen Avantgarde und Tragbarkeit und stehen für Individualität, Haltung und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Mit ihrer einzigartigen Designhandschrift hat sich Marina Hoermanseder international einen Namen gemacht und sich einen festen Platz in der Modewelt erarbeitet.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3004344/Vuse_x_Marina_Hoermanseder.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2809283/Vuse_Logo.jpg