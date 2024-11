Beschleunigung des PE-Zyklus wird der Schlüssel zum Wachstum sein, betont Dechert-Bericht

Der Global Private Equity Outlook 2025 liefert Dealmakern wichtige Erkenntnisse für die Mittelbeschaffung, den Kapitaleinsatz und die Rückkehr an den Verhandlungstisch in den nächsten zwölf Monaten.

60 % der Befragten weltweit bieten inzwischen ein Ko-Investitionsprogramm an.

44 % der Befragten würden mit großer Wahrscheinlichkeit eine Privatisierung in Betracht ziehen.

82 % der Befragten gehen davon aus, dass das Niveau der Sekundärmarktaktivitäten in den nächsten zwei Jahren erhalten bleibt oder steigt, nachdem es in den letzten fünf Jahren um das Vierfache gestiegen ist.

MÜNCHEN, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- Dechert LLP hat heute in Zusammenarbeit mit Mergermarket die Veröffentlichung ihres 7. jährlichen Global Private Equity Outlook bekannt gegeben, einem umfassenden Bericht über den heutigen Stand des Private-Equity-Marktes (PE) und die Herausforderungen und Chancen, die der Branche im Jahr 2025 bevorstehen.

Die Gesamtaktivität deutet darauf hin, dass sich der PE-Sektor im Jahr 2024 trotz eines zunehmend volatilen Umfelds, zu dem auch zwei Jahre erhöhter Kreditkosten nach mehr als einem Jahrzehnt extrem niedriger Zinssätze, geopolitische Volatilität, wirtschaftliche Turbulenzen und Branchenumbrüche gehören, gut behaupten wird.

In den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 wurden weltweit 6.792 Übernahmetransaktionen durchgeführt, was einem Rückgang von nur 1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht. Wertmäßig sieht das Jahr 2024 wesentlich gesünder aus als 2023: In den ersten drei Quartalen des Jahres wurden weltweit Übernahmen im Wert von 703 Mrd. USD getätigt, 47 % mehr als 2023.

„Der diesjährige Bericht hat mehrere wichtige Trends aufgezeigt, die den europäischen Private-Equity-Markt beeinflussen. Die Stimmung in der Branche ist nach wie vor gut, wobei sich Faktoren wie die sinkende Inflation auf den Markt in der Eurozone und darüber hinaus auswirken", so Dr. Markus Bolsinger, Co-Leiter der Private-Equity-Praxis von Dechert. „Angesichts der Tatsache, dass die Zahl der Geschäftsabschlüsse wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht hat, war es faszinierend, von einer so großen Anzahl von führenden Branchenvertretern zu erfahren, was sie für das Jahr 2025 erwarten.

Der diesjährige Global Private Equity Outlook basiert auf den Antworten von Führungskräften aus 100 globalen PE-Firmen und enthält die wichtigsten Ergebnisse:

34 % der weltweit befragten Unternehmen erwägen in den nächsten zwei Jahren die Veräußerung von GP-Beteiligungen.

Der Bericht hebt auch eine Reihe von Herausforderungen hervor, die die Unternehmen bewältigen müssen. Dazu gehört auch die zunehmende Regulierung: 66 % der PE-Firmen weltweit erwarten, dass sich eine verstärkte Prüfung durch Kartell-, FDI- und andere Aufsichtsbehörden in den nächsten 12 Monaten negativ auf ihre Transaktionspläne auswirken wird.

Mehr als ein Viertel (27 %) der Befragten erwartet, dass das relativ schwache Wirtschaftswachstum in den nächsten 12 bis 18 Monaten die größten Auswirkungen auf das Geschäftsumfeld haben wird, während fast die Hälfte (46 %) geopolitische Konflikte als eine der drei größten Auswirkungen auf den Markt in naher Zukunft nennt.

„Ein wichtiger Trend, der sich abzeichnete, war die Konzentration auf das makroökonomische Bild", fügt Dr. Bolsinger hinzu. „Es war zwar ein ereignisreiches Jahr in Bezug auf die Weltwirtschaft und die Geopolitik, aber eine wichtige Erkenntnis für uns ist, dass PE-Firmen die Herausforderungen ihres Portfolios und die sich abzeichnenden Risiken mit einem ganzheitlichen Blick betrachten müssen.

In der EMEA-Region ist das Transaktionsgeschehen konstant geblieben, wobei der Wert der Transaktionen weiter gestiegen ist. In den ersten drei Quartalen des Jahres wurden Geschäfte im Gesamtwert von 203,7 Mrd. USD getätigt, gegenüber 119,0 Mrd. USD im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Auch die Ausstiegsaktivitäten beginnen zu steigen.

Dominik Stühler, Partner bei Dechert Private Equity, kommentiert diese verstärkte Aktivität: „Auf dem deutschen PE-Markt hat die Deal-Aktivität im dritten und frühen vierten Quartal 2024 deutlich zugenommen und sich dem Niveau von 2021 angenähert. Diese robuste Dynamik wurde von Transaktionen in den Bereichen Software, Technologie und Gesundheitswesen angetrieben und zusätzlich von Sektoren wie Industrie und Unternehmensdienstleistungen unterstützt. Der Aufwärtstrend ist auf die Angleichung der Preiserwartungen und den Druck, den LPs Liquidität zurückzugeben, zurückzuführen".

Um den vollständigen Global Private Equity Outlook 2025 zu lesen, klicken Sie bitte hier.

Methodik

Im Juli 2024 befragte Mergermarket im Auftrag von Dechert LLP 100 leitende Angestellte von PE-Firmen in Nordamerika (45%), EMEA (35%) und Asien-Pazifik (20%). Um sich für die Aufnahme in die Studie zu qualifizieren, mussten die Unternehmen ein verwaltetes Vermögen von mindestens 1 Milliarde US-Dollar aufweisen, und die Befragten durften keine erstmaligen Fondsmanager sein.

Die Umfrage umfasste eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Fragen, und alle Interviews wurden nach vorheriger Absprache per Telefon geführt. Die Ergebnisse wurden von Mergermarket analysiert und zusammengestellt, wobei alle Antworten anonymisiert und in aggregierter Form dargestellt wurden.

