Bestmile erhält 16,5 Mio. US-Dollar, um seine autonome Flottenorchestrierungsplattform auszubauen

Blue Lagoon Capital, mit Sitz in Washington DC, ist eine Venture-Capital-Gesellschaft, die in eine begrenzte Anzahl an Unternehmen investiert und dabei mit ihrer operativen Kompetenz aktiv zur Unterstützung dieser Unternehmen beiträgt. TransLink Capital in Palo Alto investiert in Technologie-Startups in der Expansionsphase und hilft ihnen, strategische Partnerschaften in Asien zu entwickeln. Translink investiert aus seinen strategischen Fonds mit SOMPO, einer der größten japanischen Versicherungsgesellschaften, und Japan Airlines.