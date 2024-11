BIER WIE BEI DEN RÖMERN: CARLSBERG BELEUCHTET DAS LIEBLINGSGETRÄNK DER GLADIATOREN LIEBLINGSGETRÄNK

Historikern zufolge war Bier das bevorzugte Getränk der römischen Krieger. Die Römer brauten ihr eigenes süßes, leichtes Bier aus Feigen, Malz und natürlicher Hefe.

Experten des Carlsberg-Forschungslabors haben analysiert, was ein Bier für einen Gladiator geeignet machen könnte

COPENHAGEN, Dänemark, 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Typische Darstellungen der Römer beinhalten eine Assoziation mit Trauben und Wein. Experten des Carlsberg-Forschungslabors haben jedoch herausgefunden, wie die Römer Bier hergestellt haben könnten. Historikern zufolge war das Bier sogar das bevorzugte Getränk der römischen Armee, da die Soldaten eine Ration Bier als Teil ihres Inventars erhielten.

Beer fit for a Roman, Carlsberg reveal how the Romans made beer

Während wir also mit Darstellungen vertraut sind, in denen die Römer ihre Siege mit einem Becher Wein feiern, kann man davon ausgehen, dass Gladiatoren oft an einem Bier nippen, wenn sie ihre Aufgaben für den Tag erledigt haben.

Das Carlsberg-Forschungslabor hat die Technik vorgestellt, mit der die Römer Bier gebraut haben könnten.

Zoran Gojkovic, Director of Brewing Science, Yeast and Fermentation bei Carlsberg , merkte an: Die verwendeten Techniken wurden wahrscheinlich von den Ägyptern inspiriert, angefangen bei den Rezepten bis hin zur Art der Verarbeitung der Zutaten.

Gojkovic zufolge war das von den Römern getrunkene Bier wahrscheinlich heller als wir es gewohnt sind, da das Malz nicht wie das heutige Bier über offenem Feuer getrocknet wurde. Dies wiederum hätte Auswirkungen auf den Geschmack des römischen Biers, da die Maillard-Reaktion im Malz nicht stattgefunden hätte. Die Römer (in Rom) verwendeten Gerste, aber es gibt Hinweise darauf, dass in einigen Gebieten Roggen das vorherrschende Getreide zum Bierbrauen war.

Diese Brauverfahren hätten auch zu einem Gebräu mit einem niedrigeren Alkoholgehalt geführt, ähnlich dem eines Session Beer, bei dem 2-3% ABV die Norm sind. Was den Geschmack anbelangt, so tendierten die ägyptischen Brauer dazu, Datteln als Starterkultur zu verwenden, was zu einem süßeren, nicht vollständig vergorenen Bier führte. Es ist anzunehmen, dass sie in der Römerzeit ähnlich vorgegangen sind.

„Man geht davon aus, dass die Römer Feigen auch als Starterkultur verwendet haben könnten und nicht nur Brot, wie bisher angenommen. Dadurch wären wahrscheinlich wilde Hefen und Bakterien in die Früchte gelangt, die ganz andere Aromen gehabt hätten, darunter Vanille-, Tabak- und sogar erdige Noten", so Gojkovic.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Biere, die von den Gladiatoren getrunken wurden, sich stark von dem unterscheiden, was heute in einer Kneipe serviert wird, aber wahrscheinlich immer noch das beste Bier der Welt sind.

