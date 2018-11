Big Data wichtig für Tourismus in Hangzhou, attraktives Reiseziel für europäische Touristen

HANGZHOU, China, 5. November 2018 /PRNewswire/ -- Hangzhou gilt seit Langem als Hochburg der Kultur und populäres Reiseziel. In den letzten Jahren ist der internationale Einreiseverkehr stark gewachsen, was wesentlich dazu beigetragen hat, Hangzhous Tourismusmarken auf der internationalen Bühne zu etablieren. Das Reiseerlebnis wurde insgesamt aufgewertet und ein globales Netzwerk für den Freizeittourismus geschaffen. Um die Destination Hangzhou attraktiver zu machen, hat sich die Hangzhou Tourism Commission mit Expedia Group Media Solutions zusammengetan, um die Vorlieben und Interessen der Touristen zu ermitteln.

Die Bedeutung des europäischen Markts für den Einreiseverkehr ist nicht zu unterschätzen. 2017 kamen 4,02 Millionen Touristen nach Hangzhou, davon 559.900 Europäer (Anteil von 14 %).

Vor diesem Hintergrund hat die Hangzhou Tourism Commission gemeinsam mit Expedia Group Media Solutions die Marketingkampagne „Hangzhou Pick & Mix Service" aufgelegt, die auf mehrere europäische Schlüsselmärkte abzielt (VK, Frankreich, Deutschland und Niederlande) und Hangzhou im besten Licht zeigt.

Zu der Kampagne gehörte eine Website „Hangzhou Pick & Mix Service", die ja nach Vorlieben, Interessen und Erwartungen der Nutzer individuelle Reisepläne für Hangzhou zusammenstellte. Beim Besuch der Site konnte man seine fünf Lieblingsattraktionen, Küchen oder Aktivitäten auswählen und an einer Preisverlosung teilnehmen. Während der Kampagne zählte die Website 8.896 Besucher, und 3.515 Eingaben nahmen an der Verlosung teil.

Um das Verhalten der europäischen Besucher besser zu verstehen, analysierte Expedia Group Media Solutions die Vorlieben der Nutzer während ihrer Verweildauer auf der Website. Dies wurde ergänzt durch vorhandene Buchungsdaten und Antworten über Mitbewerbern. Diese Informationen wurden kompiliert und in einem individuellen „Hangzhou Perfect Holiday"-Bericht ausgegeben.

Reisepräferenzen

Laut dem Bericht reisen europäische Besucher in Hangzhou meistens mit ihrem Partner. Der bevorzugte Reisemodus ist kultiviert und luxuriös. Zu den beliebtesten Aktivitäten zählen Besuche berühmter Wahrzeichen, Ausflüge an bezaubernde Orte, Natur, lokale Küche und Bootsfahrten. Interessant war die Erkenntnis, dass französische Touristen am liebsten Bootsausflüge machen, Briten am liebsten Wahrzeichen besuchen und deutsche und niederländische Touristen die bezaubernden Orte, die Hangzhou zu bieten hat, am schönsten finden.

Top-Attraktionen

In dem Bericht werden die fünf beliebtesten kulturellen Attraktionen in Hangzhou genannt: Lingyin-Tempel, alte Hefang-Straße, See der tausend Inseln, Fei Lai Feng und Cheng Huang Pavillon. Zu den fünf beliebtesten Unterhaltungsangeboten zählen die Grand Canal Night Cruise, West Lake Boat Cruise and Cycling und die Show „Impression West Lake" (bleibende Erinnerungen an Hangzhou), gefolgt von Longjing Tea Garden Green Tea Hike und Einkaufsbummel am Seidenmarkt.

Was die Küche angeht, hat sich Grandma's House als bekanntestes Restaurant etabliert und lockt Touristen aus aller Welt an. Lobende Erwähnung in der Kategorie Essen und Restaurants finden auch Dongpo Pork, Shengli River Food Street, Zhi Wei Guan und Lou Wai Lou – ausnahmslos bei europäischen Touristen als Geheimtipps der lokalen Küche von Hangzhou beliebt.

Der „Hangzhou Perfect Holiday"-Bericht soll letztlich dabei helfen, die Touristikfunktionen von Hangzhou weiter zu verbessern, die Entwicklung des Touristikangebots zu optimieren, das Touristikmarketing zu transformieren, das Management der Urlaubsdestination zu stärken und ein barrierefreies Servicesystem zu etablieren.

Diese umfassende Analyse des europäischen Einreiseverkehrs ist ein wichtiger Schritt für Hangzhous Strategie der globalen Touristikentwicklung und sein Ziel, seine Position als internationale Destination für Touristen und Vergnügungssuchende zu festigen. Die Erkenntnisse des Berichts haben zu Verbesserungen bei Services und Einrichtungen geführt. Hangzhou steht vor einer rosigen Zukunft als Reiseziel mit einzigartigem Kultur- und Tourismusangebot.