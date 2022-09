BIO-IT WORLD CONFERENCE & EXPO ORGANISIERT EUROPÄISCHE VERANSTALTUNG IM OKTOBER 2022

Aufbau eines globalen Netzwerks für Präzisionsmedizin

NEEDHAM, Massachusetts, 29. Sept. 2022 /PRNewswire/ -- Die Bio-IT World Conference & Expo, die führende Veranstaltung zur Präsentation von IT- und Informatikanwendungen für die biomedizinische Forschung und die Arzneimittelforschung, kündigt mit Stolz ihre europäische Veranstaltung an, die am 18. und 19. Oktober 2022 in Berlin, Deutschland, stattfindet. Die Bio-IT World Conference & Expo Europe baut auf dem großen Erfolg der Bio-IT World Conference & Expo auf, die seit über zwanzig Jahren in Boston, Massachusetts, stattfindet.

„Eine stärkere Präsenz in Europa ist für den Erfolg von CHI unerlässlich. Mit der Austragung der Bio-IT World Conference & Expo in Berlin diesen Herbst erweitern wir unsere europäische Präsenz, zu der bereits unsere etablierten Veranstaltungen Bioprocessing Summit Europe, PEGS Europe, SCOPE Europe und Immuno-Oncology Summit Europe gehören. Bei der Organisation der Veranstaltung in Europa stützt sich CHI auf das Fachwissen der Organisatoren der US-Veranstaltung und auf unsere umfangreichen Beziehungen zu Experten und wichtigen Beratern in Europa. Langfristig ist geplant, die Veranstaltung in den USA im Frühjahr in Boston, Massachusetts, und die Veranstaltung in Europa im Herbst beizubehalten", so Phillips Kuhl, CEO und Gründer von CHI.

Die Bio-IT World Conference & Expo Europe bietet mehr als 60 hochkarätige Redner, die ihr Fachwissen in fünf Konferenzthemen (F&E in der Pharmaindustrie, KI für die Pharmaindustrie, Speicherinfrastruktur und Cloud Computing, Datenmanagement und Bioinformatik) weitergeben, ein hochkarätiges Plenarprogramm mit Themen wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und Datenstrategien, eine Ausstellungshalle mit Unternehmen, die innovative Technologien und Lösungen präsentieren, sowie Networking-Möglichkeiten an zwei Tagen mit hochrangigen Informatikexperten und IT-Fachleuten aus der Pharmaindustrie, der Biotechnologie und der Wissenschaft aus der ganzen Welt. Wenn die Teilnehmer nicht in Berlin dabei sein können - oder wenn sie sich die Präsentationen der Veranstaltung noch einmal ansehen möchten - wird das Programm nach der Veranstaltung als On-Demand-Version verfügbar sein.

Für weitere Informationen oder zur Anmeldung besuchen Sie bitte www.Bio-ITWorldEurope.com.

Über die Bio-IT World Conference & Expo

Seit mehr als 20 Jahren ist die Bio-IT World Conference & Expo die weltweit führende Veranstaltung, auf der Technologien und analytische Ansätze vorgestellt werden, die Probleme lösen, die Wissenschaft beschleunigen und die Zukunft der Präzisionsmedizin vorantreiben. Die Bio-IT World vereint eine Gemeinschaft führender Experten aus den Bereichen Biowissenschaften, Pharmazie, Klinik, Gesundheitswesen, Informatik und Technologie in den Bereichen biomedizinische Forschung, Arzneimittelforschung und -entwicklung sowie Gesundheitswesen aus aller Welt.

