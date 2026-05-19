BIOTRONIK, Charité und Stiftung Deutsches Herzzentrum kooperieren im Bereich digitale Kardiologie

Strategische Partnerschaft stärkt Berlin als Europas Zentrum der digitalen und translationalen Kardiologie

BERLIN, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Das Medizintechnikunternehmen BIOTRONIK, die Charité – Universitätsmedizin Berlin und die Stiftung Deutsches Herzzentrum gehen eine Forschungs- und Innovationspartnerschaft ein. Der Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung der digitalen und translationalen Kardiologie. Die Zusammenarbeit vereint die klinische Herz-Kreislauf-Expertise des Deutschen Herzzentrums der Charité (DHZC) mit den Stärken von BIOTRONIK in den Bereichen aktive Herzimplantate, künstliche Intelligenz und vernetzte Gesundheitstechnologien.

Professorship Digital Cardiology Partnership Signed Photo

Die Partnerschaft baut auf bestehenden, unter anderem öffentlich geförderten Projekten im Bereich der kardiovaskulären Gesundheitsversorgung auf. Das Spektrum der neuen Initiative reicht von der frühen Ideenfindung über die gemeinsame Entwicklung bis hin zur Auftragsforschung. Erste Projekte konzentrieren sich auf die Entwicklung KI-gestützter Tools und fortschrittlicher Simulationsumgebungen, um implantatbasierte Therapien zu verbessern.

Digitale kardiovaskuläre Versorgung

„Die Zukunft der kardiovaskulären Versorgung ist digital, vernetzt und prädiktiv", sagt Dr. Volker Lang, Senior Vice President Research & Development bei BIOTRONIK. „Durch die Integration fortschrittlicher KI, Telemonitoring und implantierbarer Technologien in die klinische Forschung verändern wir die Herzversorgung und ermöglichen weltweit bessere Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten."

„Diese strategische Partnerschaft zeigt, wie universitäre Medizin und privatwirtschaftliche Forschung gemeinsam die Weichen für eine datengetriebene Kardiologie stellen. Besonders wichtig ist uns, dass im Rahmen der Kooperation nicht nur Innovationen vorangetrieben, sondern auch die nächste Generation von Herzspezialistinnen und -spezialisten für die Herausforderungen der digitalen Medizin ausgebildet wird", betont Prof. Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité.

Prof. Gerhard Hindricks, kommissarischer Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin am DHZC sowie leitender Projektmanager, ergänzt: „Neue Technologien verändern die Behandlung von Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz rasant. Am DHZC treiben wir Innovationen in allen wichtigen Teilgebieten der Herz-Kreislauf-Medizin voran. Diese Partnerschaft mit BIOTRONIK ermöglicht es uns, den Weg vom Labor zum Krankenbett zu beschleunigen und wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in die klinische Praxis zu überführen, zum Wohle der Patientinnen und Patienten."

Stiftungsprofessur für digitale und translationale Kardiologie

Über den Rahmen der Kooperation hinaus engagieren sich BIOTRONIK und die Stiftung Deutsches Herzzentrum gemeinsam für die Einrichtung und Förderung einer Stiftungsprofessur für Digitale und Translationale Kardiologie an der Charité.

„Mit der Gewinnung international erfahrener Forscherinnen und Forscher aus dem Bereich der digitalen Kardiologie und verwandten Fachgebieten zielt die Initiative darauf ab, Innovationen zu beschleunigen und die Zukunft der kardiovaskulären Versorgung weltweit mitzugestalten", sagt Andreas Portmann, Geschäftsführer der Stiftung. „Durch die Verbindung von klinischer Exzellenz und technologischer Innovation stärkt die Partnerschaft Berlins Position als führender Standort für kardiovaskuläre Forschung und als wichtiger Motor für Europas Führungsrolle in der Medizintechnik."

Über BIOTRONIK - https://www.biotronik.com/en-int

Über die Charité – Universitätsmedizin Berlin - https://www.charite.de/en/

Über die Stiftung Deutsches Herzzentrum - https://stiftung-deutsches-herzzentrum.org

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