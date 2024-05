Bitget Wallet stellt Bitget Onchain Layer vor und führt 10M $ BWB Ecosystem Fund ein

VICTORIA, Seychelles, 16. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Bitget Wallet , eine führende Non-Custodial Wallet Wallet und dezentralisierte Ökosystem-Plattform, hat die Einführung seines neuesten Produktentwurfs, der Bitget Onchain Layer, angekündigt, um das gesamte Web3-Erlebnis für seine Nutzer zu revolutionieren. Bitget Onchain Layer wird nicht nur eine Vielzahl von nativen DApps in die Bitget Wallet integrieren, sondern auch die Bitget Wallet als die primäre Onchain-Erweiterung und Zukunft des Bitget-Ökosystems positionieren. Gleichzeitig wurde ein BWB-Ökosystem-Fonds in Höhe von 10 Millionen US-Dollar eingerichtet, der die Entwicklung des Bitget Onchain-Layers beschleunigen und entsprechende Projekte und Initiativen unterstützen soll.

Die Bitget Onchain Layer wird von nativen Modular Feature-DApps (MFDs) angetrieben, spezialisierten Anwendungen, die die Interaktionen der Nutzer optimieren, die Liquiditätsaggregation verbessern und die Sicherheitsmaßnahmen verstärken. Zunächst wird der Ökosystem-Fonds für Investitionen und die Entwicklung verschiedener Web3-Handelsdienste eingesetzt, von denen drei bereits in der Pipeline sind: Pre-Market, On-Chain-Derivatmarkt und Trading Bot. Diese Dienstleistungen in Form von MFDs werden den bestehenden Swap-Handelsdienst von Bitget Wallet weiter ergänzen.

Bitget Onchain Layer dient als Zwischenschicht, die die Komplexität für die Nutzer reduziert, um mit Hilfe von Modular-Feature DApps (MFDs) mit der Web3-Welt zu interagieren. Diese funktionieren sowohl als eigenständige DApps als auch als native Funktionen, die direkt in Bitget Wallet integriert sind. Durch die Zusammenarbeit mit Entwicklern aus der Industrie, um effektive und zweckmäßige MFDs zu erstellen, möchte Bitget Wallet die Bedürfnisse der Nutzer auf effizientere Weise erfüllen und gleichzeitig Entwickler und DApp-Projekte in Web3 unterstützen.

Neben Trading zielt Bitget Onchain Layer auch darauf ab, einen nativen Zugang zu neuen Narrativen, Assets und Möglichkeiten über das Web3 von Bitget Wallet zu bieten, indem eine offene und kollaborative Ökosystemstrategie eingeführt wird, um eine umfassende Abdeckung über ein Spektrum von Finanzdienstleistungen anzubieten.

Bitget Wallet und Bitget Onchain Layer sind grundlegend durch den BWB-Token verankert, der innerhalb des Ökosystems mehrere Funktionen hat, wie z.B. Governance-Abstimmungen, die Berechtigung zur Teilnahme an Launchpad-Events, Staking-Prämien und die Zahlung von Multichain-Gasgebühren. Nach Abschluss der BWB Points Airdrop Campaign und des BWB-Ökosystem-Partnerprogramms hat die Wallet nun ihre Allokationspläne für den BWB-Token bekannt gegeben. Das Gesamtangebot an BWB-Tokens ist auf 1 Milliarde festgelegt, die auf Community-Prämien, Team- und Partnerschaftsinitiativen verteilt werden. Nahezu 47 % dieses Gesamtangebots werden in die Community-Treasury fließen, 10 % gehen an Investoren, während 5 % für den Pre-TGE (Token Generation Event) Airdrop reserviert sind.

In Zukunft wird Bitget Wallet seine Plattform durch die Integration von Hochfrequenz- und Kernfunktionen, die das Benutzererlebnis und die Interaktion innerhalb des Web3-Ökosystems verbessern, weiter verfeinern. Der Schwerpunkt wird weiterhin auf Produktwachstum und strategischer Infrastrukturentwicklung liegen, um den Fortschritt zu unterstützen und eine solide Grundlage für die Zukunft zu schaffen.

Über Bitget Wallet