BizLink gibt den Abschluss des Zusammenschlusses mit der LEONI Industrial Solutions Business Group bekannt

FREMONT, Kalifornien, 21. Januar 2022 /PRNewswire/ -- BizLink, ein weltweit führender Anbieter von Verbindungslösungen, gibt heute bekannt, dass der Verkauf der LEONI Industrial Solutions Business Group an BizLink Holding Inc. abgeschlossen ist. In Anbetracht des breit gefächerten, qualitativ hochwertigen Lösungsportfolios von BizLink, des Markenimages, der langjährigen Beziehungen und des Firmenwerts ist die Fusion ein großer Schritt für die BizLink Gruppe. BizLink wird ein neues Unternehmen aufbauen, um weiterhin innovative Verbindungslösungen für Kunden anzubieten, Wachstum und Innovation voranzutreiben und neue Möglichkeiten für seine Mitarbeiter, Aktionäre und die Gemeinden zu schaffen.

BizLink wird sich mit seiner geschäftlichen Diversifizierung und geografischen Expansion eine neue Identität geben. Mit dieser Akquisition kann BizLink seine Fähigkeiten in den Verbindungsmärkten Fabrikautomation, Gesundheitswesen, Maschinen und Sensoren, Telekommunikationssysteme, Schienenfahrzeuge und Schifffahrt erheblich erweitern. Noch wichtiger ist, dass BizLink zu einem der weltweit führenden Technologieanbieter in der Konnektivitätsbranche wird und in den kommenden Jahren stetig und schnell wachsen wird. Mit den Möglichkeiten, die sich aus der Kombination der Unternehmen, Kulturen, Fähigkeiten und Branchen ergeben, wird BizLink seinen Schwung in der Verbindungsbranche fortsetzen und alle Hindernisse und Herausforderungen überwinden.

Der Kern unserer Philosophie ist das Streben nach langfristigen Werten, die den besten Interessen aller Mitarbeiter, Kunden, Aktionäre und der Gesellschaft dienen. Trotz des Covid-19-Ausbruchs, der die globale Lieferkette seit 2020 unterbrochen hat, konnte BizLink durch Kostenmanagement, Optimierung der Lieferkette, intelligente Beschaffung und Automatisierung zur Produktivitätssteigerung ein operatives Wachstum erzielen. Die Mitarbeiter von BizLink und IN BG werden gemeinsam daran arbeiten, das enorme Potenzial, das sich durch ein größeres Produktionsnetzwerk, ein breiteres Technologiespektrum und ein umfangreiches gemeinsames Know-how ergibt, zu erkennen und voll auszuschöpfen.

Informationen zu BizLink

BizLink wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley, USA. Unser Ziel ist es, die Zusammenschaltung zu vereinfachen und der weltweit führende Anbieter von Zusammenschaltungslösungen zu werden. Wir unterstützen Industrien, die umweltbewusst sind und die Lebensqualität verbessern, indem wir wichtige Komponenten, Kabelbäume und Kabel für eine Vielzahl von Branchen wie IT-Infrastruktur, Client-Peripheriegeräte, Glasfaserkommunikation, Industrie, Kraftfahrzeuge, Elektrogeräte, medizinische Geräte und Solaranlagen liefern. Darüber hinaus hat sich BizLink auf die Bereitstellung von EMS- und NPI-Diensten aus einer Hand spezialisiert, die auf den Wünschen der Kunden basieren. Mit flexiblen Produktionsressourcen und globalen F&E-Teams in Amerika, Europa und Asien bietet BizLink stets zuverlässige Verbindungslösungen in unmittelbarer Nähe zum Markt. Wir bei BizLink sind bestrebt, weiterhin eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um ihre innovativen Ideen in die Realität umzusetzen. Besuchen Sie www.bizlinktech.com.

