Blacklane schließt bisher größte Finanzierungsrunde ab und gibt Investition von TASARU Mobility Investments ("TASARU") bekannt

Serie-G-Finanzierungsrunde sichert Blacklane Finanzmittel in Höhe von 60 Millionen Euro durch neuen strategischen Investor TASARU sowie bestehenden Investoren

Die Investition soll die nächste Wachstumsphase von Blacklane beschleunigen mit einem Fokus auf die USA , Europa und den Nahen Osten

BERLIN und RIAD, Saudi-Arabien, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Blacklane, der führende globale Chauffeurdienstleister, gibt heute den erfolgreichen Abschluss seiner bisher größten Finanzierungsrunde bekannt. Die Serie-G-Runde sichert Blacklane eine Investition von 60 Millionen Euro und bedeutet eine Wertsteigerung von rund 25 % im Vergleich zur vorherigen Runde im September 2023. Die Kapitalerhöhung wird von der Mehrheit der bestehenden Investoren mitgetragen und wird Blacklanes Investitionsstrategie weiter stärken sowie das globale Wachstum des Unternehmens fördern.

„Wir freuen uns sehr, TASARU als langfristigen strategischen Investor gewonnen zu haben, dessen Know-how im Bereich Mobilität für Blacklane von großem Wert sein wird. Wir könnten uns keinen besseren Partner wünschen, um unsere Ziele zu erreichen. Zudem begrüßen wir, dass unsere bestehenden Investoren - Mercedes-Benz Mobility, Gargash Enterprises, Al Fahim Group, Alstin Family und RI Digital Ventures - unsere nachhaltige und langfristige Investitionsstrategie unterstützen. Diese Finanzierungsrunde ist ein starkes Signal und eine Anerkennung dessen, was das Blacklane-Team in den vergangenen Jahren erreicht hat", sagte Dr. Jens Wohltorf, CEO und Gründer von Blacklane.

Im Rahmen der Investition plant Blacklane, seine Aktivitäten in seinem größten Markt, den USA, auszubauen, den Fokus auf den Nahen Osten zu schärfen und die Geschäfte in Europa fortzusetzen. Dies ermöglicht es Blacklane, sein Geschäftsmodell mit globalen und lokalen Mobilitätslösungen zu diversifizieren und gleichzeitig neue Dienstleistungen für seine Gäste mit der gewohnt hohen Servicequalität anzubieten.

Insbesondere in Saudi-Arabien wird das Unternehmen in mehreren wichtigen Städten starten, eine Flotte von Elektrofahrzeugen (EVs) einsetzen und Arbeitsplätze schaffen, einschließlich der vor Ort einzigartigen Möglichkeit für Chauffeure, Schulungen in Blacklanes Chauffeur-Akademien zu besuchen.

Die Partnerschaft mit TASARU wird auch die Zusammenarbeit mit lokalen Marktakteuren wie Fluggesellschaften und Anbietern von Flughafentransfers umfassen, um maßgeschneiderte Luxus-Chauffeurdienste für die wachsende Nachfrage des saudi-arabischen Marktes bereitzustellen.

„Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Blacklane, einem Unternehmen, dessen Vision für Innovation und nachhaltiges Wachstum im Mobilitätssektor wir teilen. Diese Investition ist ein Zeichen unseres Engagements für die Förderung eines florierenden Automobil- und Mobilitätsökosystems in Saudi-Arabien, im Einklang mit der Vision 2030", sagte Michael Müller, CEO von TASARU Mobility Investments.

"Für Mercedes-Benz Mobility stehen unsere Kunden im Mittelpunkt all dessen, was wir tun – und unser erklärtes Ziel ist es, die Erwartungen unserer Kunden noch zu übertreffen. Als der größte Anteilseigner von Blacklane begrüßen wir, dass uns seit mehr als zehn Jahren der Fokus auf unsere Kunden und eine starke Partnerschaft vereint. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser erfolgreichen Zusammenarbeit und die Entwicklung außerordentlicher Erfahrungen für unsere Kunden", sagt Franz Reiner, CEO Mercedes-Benz Mobility AG.

Profitables Wachstum vorantreiben und globale sowie lokale Präsenz ausbauen

Die Investition erfolgt zu einer Zeit, in der Blacklane strategische globale und lokale Expansionspläne verfolgt, während seine Dienstleistungen bereits in mehr als 50 Ländern von tausenden Chauffeuren angeboten werden. Mit seinem starken Wachstumskurs verfolgt Blacklane strategische Ziele und investiert in verschiedene Geschäftsbereiche wie Flughafentransfers und Verbindungen zwischen Metropolregionen sowie neu eingeführte Dienstleistungen, z. B. innerstädtische Mobilitätslösungen in Dubai (VAE), Miami (Florida, USA) und London (Großbritannien).

Die Series-G-Finanzierungsrunde unterstreicht Blacklanes Rolle als Vorreiter in der Luxusmobilität und dem damit verbundenen Anspruch, sich durch einen unvergleichlichen, qualitativ hochwertigen Service von lokalen und globalen Wettbewerbern abzuheben. Dies zeigt sich auch in einem robusten Wachstumskurs und einem zu 25 % höheren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Blacklane ist seit dem Frühjahr 2022 profitabel.

Nachhaltiges Wachstum

Blacklane überprüft kontinuierlich, inwieweit die Aktivitäten des Unternehmens Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die Finanzierung wird Blacklanes Nachhaltigkeitsstrategie durch die Umsetzung innovativer Mobilitätslösungen unterstützen. Zudem kompensiert Blacklane alle Fahrten seit seiner Unternehmensgründung im Jahr 2011 klimaneutral.

ÜBER BLACKLANE

Wir sind Blacklane, Anbieter von Premium-Chauffeurdiensten weltweit. Unsere Mission ist es, außerordentliche Erfahrungen für anspruchsvolle Gäste zu schaffen, indem wir perfekte Erlebnisse rund um den Globus bieten, die eine bessere Zukunft inspirieren. Blacklane bietet Flughafentransfers, City-to-City-Pendelfahrten, innerstädtische Mobilitätsoptionen und Chauffeurdienste stundenweise in über 50 Ländern weltweit, entweder vorab gebucht oder auf Abruf. Ob geschäftlich oder privat, Blacklane und seine 400 Mitarbeiter sowie tausende Chauffeurpartner haben den passenden Premium-Transportservice für Sie. Indem wir die Art und Weise, wie Menschen sich fortbewegen, verändern, haben wir neue Möglichkeiten für unsere Chauffeurpartner geschaffen und Branchenstandards für den Klimaschutz in der Reisebranche gesetzt. Buchen Sie auf www.blacklane.com oder laden Sie unsere App herunter.

