Blue Ridge Partners präsentiert Bericht zu Umfragen unter CEOs und Operating-Partnern

Jim Corey, geschäftsführender Gesellschafter bei Blue Ridge Partners, präsentierte die Ergebnisse am 8. Mai im Rahmen des PEI Operating Partner Forum in London. Bei der Frage nach den Beziehungen und Erwartungen gab es zwischen CEOs und Operating-Partnern eine starke Übereinstimmung hinsichtlich der zentralen Verbesserungsbereiche für 2018/2019. Die Umfrage zeigte aber auch Spannungen in der Beziehung. So waren CEOs der Meinung, dass Operating-Partner ohne die notwendige Koordination mit dem CEO ihre eigene Strategie verfolgten. Die Operating-Partner hingegen kritisierten, dass die CEOs zu stark darauf beharrten, dass im Unternehmen alles glatt läuft. Darüber hinaus gab es zwischen Operating-Partnern und CEOs eine beträchtliche Schieflage beim wahrgenommenen Mehrwert, den die Operating-Partner beitragen.

Sowohl CEOs als auch Operating-Partner lieferten wertvolle Vorschläge, wie die Arbeitsbeziehung produktiver gestaltet werden kann. Durch viele Antworten zog sich ein gemeinsamer Faden: auf Vertrauen kommt es an, die Operating-Partner sollten die Geschäftsleitung stärken und unterstützen und auf gegenläufige Tendenzen achten, und für Dialog und Kommunikation sollte es klare Regeln geben. Den kompletten Umfragebericht finden Sie hier.

„Diese Umfrage unter CEOs und Operating-Partnern liefert viele wertvolle Erkenntnisse zu Spannungen in der Arbeitsbeziehung", sagte Corey. „Noch wichtiger ist aber die Liste der Grundsätze und Verhaltensweisen, mit denen diese Beziehung gestärkt und für beide Seiten nutzbringend gemacht werden kann."

Blue Ridge Partners ist eine Unternehmensberatungsgesellschaft, die sich ausschließlich darauf fokussiert, Unternehmen bei der Beschleunigung eines profitablen Umsatzwachstums zu unterstützen. Zu unseren Kunden zählen mehr als 100 Private-Equity-Gesellschaften (sowohl während der Deal-Evaluierung und im Due-Diligence-Verfahren als auch nach der Übernahme) und Unternehmen aus dem mittleren Marktsegment sowie aus der Liste der 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt (Fortune 500). Wir helfen ihnen dabei, ihr strategisches Verständnis der Märkte und Abnehmer zu optimieren, ihre Kundenbeziehungen zu vertiefen und zu erweitern und den Marketing- und Vertriebserfolg zu verbessern.

