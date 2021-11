BOC Group als Leader im Gartner Report "Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools" positioniert

WIEN, BERLIN, WINTERTHUR, Schweiz, 18. November 2021 /PRNewswire/ -- BOC Group, führender Hersteller und globaler Anbieter von Unternehmensmodellierungssoftware in den Bereichen GPM, EAM und GRC, hat heute bekannt gegeben, dass sie mit ihrer EAM-Suite ADOIT im Gartner Magic Quadrant für Enterprise Architecture Tools1 für das Jahr 2021 als Leader eingestuft wurde.

Christoph Moser, ADOIT Produktmanager, kommentiert: "Wir sind überzeugt, dass wir die Rolle von ADOIT als unverzichtbarer Inkubator für Innovation und Transformation für Unternehmen in verschiedenen Branchen erneut bestätigt haben. Unsere Anerkennung als Magic Quadrant Leader festigt die Position der BOC Group auf der höchsten Ebene der EAM-Branche."1

Die Enterprise Architecture Suite ADOIT ist ein zentraler EAM Collaboration Hub und goldene Quelle für Architekturdaten in einem Ökosystem der besten Tools. Durch die Kombination von Schlüsselinformationen, die Analyse von organisatorischen Abhängigkeiten und die Generierung von datengestützten Erkenntnissen unterstützt ADOIT Geschäfts- und IT-Führungskräfte dabei, intelligente Investitionsentscheidungen zu treffen, wenn sie ihr digitales Unternehmen kontinuierlich umgestalten.

BOC Group empfiehlt Ihnen, uns zu kontaktieren, um Ihre Transformationsherausforderungen zu besprechen und zu erfahren, wie ADOIT Sie am besten unterstützen kann.

1 Gartner," Magic Quadrant for Enterprise Architecture", Gilbert van der Heiden, Akshay Jhawar, Nolan Hart, 9. November 2021.

Gartner Haftungsausschluss

GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner unterstützt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über die BOC Group

BOC Group entwickelt und vermarktet hochmoderne Unternehmensmodellierungssoftware für ein effektives und umfassendes Geschäftsmanagement im digitalen Zeitalter. Unsere Werkzeuge basieren auf Interkonnektivität. Sie lassen sich frei an Ihre Bedürfnisse anpassen und können mit einer breiten Palette von Ökosystemanwendungen zusammenarbeiten.

Zu den weltweiten Kunden von ADOIT gehören Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, der Flughafen Wien und viele andere.

