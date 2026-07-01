Brand Engagement Network schließt die Übernahme von Cataneo ab

Durch die Übernahme wird die globale Plattform für den KI-Einsatz um ein profitables Geschäft mit Unternehmenssoftware und wiederkehrenden Umsätzen erweitert.

WILMINGTON, Del. und MÜNCHEN, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Brand Engagement Network, Inc. (NASDAQ: BNAI) („BEN" oder das „Unternehmen"), ein Anbieter von KI-Software für Unternehmen, hat heute die Übernahme der Cataneo GmbH („Cataneo") abgeschlossen, eines profitablen Anbieters von Unternehmenssoftware, der im Jahr 2025 einen Umsatz von mehr als 8,6 Millionen Euro erzielte und dessen Plattform ein jährliches Werbeinventar im Wert von mehr als 6 Milliarden Euro über mehr als 1000 Medienmarken sowie über 200 Rundfunk- und Digitalkanäle verwaltet.

Cataneo, ein in München ansässiger Anbieter von Unternehmenssoftware für Werbeabwicklung und Infrastruktur, betreibt die MYDAS-Plattform, die Rundfunk- und Medienunternehmen weltweit in den Bereichen Anzeigenverkauf, Sendeplanung, Traffic-Management, Content-Management, Monetarisierung, Datenanalyse, CRM-Integration und Echtzeit-Reporting unterstützt. Durch die Übernahme erhält BEN Zugang zu einer etablierten Unternehmenssoftwareplattform, langjährigen Kundenbeziehungen und geschäftskritischen Arbeitsabläufen, in die seine KI-Technologien integriert und eingesetzt werden können.

Die Übernahme von Cataneo stärkt BENs Fähigkeit, KI für Unternehmen in produktive Einsatzumgebungen im gesamten Medien- und Werbeökosystem einzubinden, und festigt damit seine Position als Anbieter von KI-Software für Unternehmen.

Die Übernahme hat in zweierlei Hinsicht strategischen Wert. Zunächst beabsichtigt BEN, sein firmeneigenes „Engagement Language Model" (ELM™) sowie seine KI-Technologien für Unternehmen in die Cataneo-Plattform zu integrieren, um Werbeabläufe, Zielgruppenanalysen, Workflow-Automatisierung, Prognosen und die Entscheidungsfindung im Betrieb zu verbessern. Zweitens bietet Cataneo eine etablierte Plattform im Markt, über die BEN KI-gestützte Unternehmenslösungen bei bestehenden Kunden einsetzen und zugleich schrittweise in weitere Branchen expandieren kann.

Kennzahlen auf einen Blick

Verwaltung von Werbeinventar im Wert von über 6 Mrd. Euro pro Jahr

Mehr als 1000 internationale Medienmarken

Mehr als 200 Rundfunk- und Digitalkanäle

Geschäftstätigkeit auf vier Kontinenten

Etablierter globaler Unternehmenskundenstamm

Bewährte Unternehmenssoftwareplattform mit wiederkehrenden Umsätzen und hoher Kundenbindung

Sofort verfügbare Infrastruktur für den Einsatz der KI-Technologien von BEN für Unternehmen

Finanzkennzahlen von Cataneo

Umsatz 2025: 8.636.708 €

Geschätzter Umsatz im ersten Halbjahr 2026: 4.186.975 €

Im Rahmen der Transaktion ist Christian Unterseer, Mitbegründer von Cataneo, dem Board of Directors von BEN beigetreten. Die Integrationsmaßnahmen sind nun im Gange, wobei beide Unternehmen ihre Kunden weiterhin ohne Unterbrechungen betreuen.

Perspektiven der Unternehmensführung

Tyler Luck, Mitbegründer und Geschäftsführer von Brand Engagement Network

„KI entwickelt sich zur Interaktionsebene zwischen Marken und Verbrauchern. Während KI für Unternehmen und Medieninfrastruktur zusammenwachsen, bewegen wir uns auf eine Welt mit 1:1-Interaktion in Echtzeit über vernetzte Umgebungen hinweg zu. Anstelle einseitiger Kommunikation können Marken direkt interagieren, und diese Interaktionen werden messbar, intelligent und handlungsrelevant. Diese Übernahme erweitert die Vision, indem sie die KI-Plattform von BEN für Unternehmen mit dem etablierten globalen Softwaregeschäft von Cataneo verbindet, darunter dessen langjährige Kundenbeziehungen und geschäftskritische Unternehmensabläufe."

Renato Rocha Pinto, Geschäftsführer der Cataneo GmbH

„Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat Cataneo eine bewährte Unternehmensplattform aufgebaut, die führende Medienunternehmen auf der ganzen Welt unterstützt. Durch den Zusammenschluss mit BEN können wir diese Erfahrung im Betrieb mit KI für Unternehmen verbinden und zugleich weiterhin die Zuverlässigkeit, Kontinuität und den Service bieten, den unsere Kunden erwarten."

Christian Unterseer, Mitbegründer der Cataneo GmbH und Direktor bei Brand Engagement Network

„Was uns an BEN am meisten beeindruckt hat, war die praxisorientierte Vision des Unternehmens für KI für Unternehmen. Durch die Kombination von Cataneos Know-how im Betrieb mit der KI-Plattform von BEN sind wir überzeugt, dass wir komplexe Arbeitsabläufe vereinfachen, die Entscheidungsfindung verbessern und in zahlreichen Branchen messbaren Kundennutzen schaffen können."

Gemeinsam verbinden BEN und Cataneo KI für Unternehmen mit bewährter Softwareinfrastruktur und schaffen so branchenübergreifend eine breitere Grundlage für intelligente Automatisierung, Kundeneinbindung und Exzellenz im Betrieb.

Transaktionsdetails

Die Übernahme wurde am 30. Juni 2026 abgeschlossen. Weitere Einzelheiten zur Transaktion sind im „Current Report on Form 8-K" des Unternehmens enthalten, der am 30. Juni 2026 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereicht wurde.

Informationen zur Cataneo GmbH

Die Cataneo GmbH ist ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftware für Anzeigenverkauf, Sendeplanung, Traffic-Management und Content-Management über lineare, digitale und On-Demand-Medien hinweg. Die MYDAS-Plattform bietet Rundfunk- und Medienunternehmen weltweit umfassende Lösungen für Medienmanagement, Monetarisierung, Datenanalyse, CRM-Integration und Echtzeit-Reporting. Weitere Informationen finden Sie auf www.cataneo.com.

Informationen zu Brand Engagement Network

Brand Engagement Network, Inc. (NASDAQ: BNAI) ist ein Anbieter von KI-Software für Unternehmen, der Organisationen ermöglicht, Kundeneinbindung und Umsetzung durch sichere, intelligente dialogorientierte KI miteinander zu verbinden. Auf Basis seines firmeneigenen „Engagement Language Model" (ELM™) unterstützt BEN Unternehmen dabei, Arbeitsabläufe zu automatisieren, das Kundenerlebnis zu verbessern sowie Erkenntnisse für den Betrieb in Branchen wie Gesundheitswesen, Hotel- und Gastgewerbe, Mobilität, öffentliche Verwaltung, Medien, Einzelhandel sowie weiteren Branchen nutzbar zu machen.

Durch die Übernahme von Cataneo wird die globale Bereitstellungsinfrastruktur von BEN um eine bewährte Unternehmenssoftwareplattform, etablierte Kundenbeziehungen und internationale Vertriebskapazitäten erweitert. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für den groß angelegten Einsatz der Unternehmens-KI von BEN und stärkt zugleich die Position des Unternehmens als Anbieter von KI-Software für Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf , www.brandengagementnetwork.com.

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Amy Rouyer

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