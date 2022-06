Brand Institute arbeitet an der Entwicklung eines Markennamens für eine von der Europäischen Kommission zugelassene Behandlung für mäßigen bis schweren Juckreiz bei Hämodialysepatienten

MIAMI, 14. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Das Brand Institute freut sich, die Zusammenarbeit mit Vifor Pharma bei der Entwicklung des Markennamens KAPRUVIA® (Difelikefalin) bekannt geben zu können. KAPRUVIA® ist eine Injektion zur Behandlung von mittelschwerem bis schwerem Pruritus (Juckreiz) im Zusammenhang mit chronischen Nierenerkrankungen bei erwachsenen Patienten in der Hämodialyse.

KAPRUVIA® wurde von Vifor Pharma und Cara Therapeutics entwickelt und ist die erste in Europa erhältliche Therapie zur Behandlung von CKD-assoziiertem Pruritus. Die Europäische Kommission hat KAPRUVIA® in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Island, Lichtenstein und Norwegen zugelassen. KAPRUVIA® ging die Zulassung von KORSUVA™ für dieselbe Indikation durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) voraus.

„Das gesamte Team des Brand Institute und des Drug Safety Institute gratuliert Vifor Pharma und Cara Therapeutics zur EG-Zulassung für KAPRUVIA", sagte James L. Dettore, Vorsitzender und CEO des Brand Institute.

