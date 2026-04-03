Brasiliens Zweitfrucht-Mais kann einen kohlenstoffarmen Weg für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) bieten

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass die Ausweitung der Ethanolproduktion aus der brasilianischen Zweitfrucht Mais das Wachstum von nachhaltigem Flugkraftstoff fördern und gleichzeitig Landnutzungsänderungen und Treibhausgasemissionen begrenzen kann.

SÃO PAULO, 3. April 2026 /PRNewswire/ -- Der Ausbau der Ethanolproduktion aus brasilianischem Mais aus Zweitkulturen könnte die Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) fördern und gleichzeitig dazu beitragen, globale Landnutzungsänderungen einzudämmen und die Treibhausgasemissionen zu senken. Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie, die von Agroicone in Zusammenarbeit mit Amani Elobeid (Iowa State University), Miguel Carriquiry (Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay) und Jerome Dumortier (Indiana University Indianapolis) durchgeführt und in Agricultural Economics veröffentlicht wurde.

Die Studie analysiert, wie sich die steigende Nachfrage nach Mais-Ethanol in Brasilien - zum Teil angetrieben durch die aufstrebenden SAF-Märkte - auf die globalen Agrarmärkte, die Landnutzung und die Kohlenstoffemissionen auswirken könnte. Unter Verwendung eines globalen Agrarhandelsmodells in Kombination mit einem Rahmen für die Bilanzierung von Treibhausgasen aus der Landnutzung werden in der Studie mehrere Szenarien für die Ausweitung des Ethanolangebots in Brasilien untersucht.

Die Ergebnisse zeigen, dass bei einer Ausweitung der Maiserzeugung durch das brasilianische Doppelanbausystem, bei dem Mais nach Sojabohnen auf derselben Fläche innerhalb desselben Jahres gepflanzt wird, ein zusätzliches Ethanolangebot in erster Linie durch landwirtschaftliche Intensivierung und nicht durch eine Ausweitung der Anbauflächen erreicht werden kann. Dadurch wird der Druck zur Umwandlung neuer Flächen im Vergleich zu Szenarien, in denen eine zusätzliche Maiserzeugung eine Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche erfordern würde, erheblich verringert.

Das brasilianische Zweitfruchtsystem für Mais macht bereits den größten Teil der Maiserzeugung des Landes aus und ermöglicht ein schnelles Produktionswachstum ohne proportionale Vergrößerung der Anbaufläche. Wenn dieses Produktionssystem in die in der Studie verwendete Wirtschaftsmodellierung einbezogen wird, sinkt die mit der Ethanolproduktion verbundene Landnutzungsänderung in Brasilien im Vergleich zum Basisszenario erheblich - von etwa 40 Tausend Hektar pro Milliarde Liter Ethanol auf etwa 7 Tausend Hektar, in Szenarien, in denen Änderungen anderer Variablen nicht berücksichtigt wurden.

Die Analyse zeigt auch, dass Ethanol aus Zweitfrucht-Mais sehr niedrige oder sogar negative Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen (THG) erreichen kann , je nach Angebotsreaktionen und Landnutzungsdynamik. Diese Ergebnisse sind im Wesentlichen auf vier Faktoren zurückzuführen: die Angebotselastizität von Mais, die Nutzung von bereits im selben Jahr angebauten Flächen, die Verwendung erneuerbarer Energiequellen bei der Ethanolverarbeitung und die Herstellung von Mais-Nebenprodukten, die Sojaschrot auf den Futtermittelmärkten ersetzen.

„Das brasilianische Doppelanbausystem ermöglicht es den Landwirten, die Maiserzeugung zu steigern, ohne die Anbauflächen auszuweiten. Wenn diese landwirtschaftliche Realität ordnungsgemäß in die Wirtschaftsmodelle einbezogen wird, können die Auswirkungen der Ausweitung der Biokraftstoffproduktion auf die Landnutzung wesentlich geringer ausfallen als bisher angenommen", sagte Luciane Chiodi Bachion, Mitautorin der Studie und Forscherin bei Agroicone.

In der Studie wird jedoch betont, dass die globalen Ergebnisse stark davon abhängen, wie die Märkte auf die steigende Ethanolnachfrage reagieren. Gelingt es Brasilien hingegen, die Maisproduktion als Zweitfrucht effizient auszuweiten, könnten sich die globalen Landnutzungsänderungen in Grenzen halten - oder sogar zurückgehen.

Die Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig es ist, das brasilianische Double-Cropping-Agrarsystem in globale Modelle zur Bewertung der Umweltauswirkungen von Biokraftstoffen einzubeziehen. Sie unterstreichen auch die Notwendigkeit einer Politik, die eine nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft fördert und gleichzeitig die Entwaldung verhindert.

Insgesamt legen die Forschungsergebnisse nahe, dass brasilianischer Mais als Zweitfrucht das Potenzial hat, zu einem strategischen Rohstoff für nachhaltigen Flugkraftstoff zu werden, der zur Erreichung der Klimaschutzziele beiträgt und gleichzeitig die landwirtschaftliche Produktivität und die globale Ernährungssicherheit aufrechterhält.

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie

Effizienz der Landnutzung: Durch die Berücksichtigung des Doppelanbaus verringert sich die geschätzte Landnutzungsänderung in Brasilien von etwa 40 Tausend Hektar auf etwa 7 Tausend Hektar pro Milliarde Liter produzierten Ethanols .

Durch die Berücksichtigung des Doppelanbaus verringert sich die geschätzte Landnutzungsänderung in Brasilien von etwa . Geringes oder negatives Emissionspotenzial: Unter bestimmten Marktbedingungen kann Mais-Zweitfrucht-Ethanol sehr niedrige oder sogar negative Lebenszyklus-THG-Emissionen erreichen .

Unter bestimmten Marktbedingungen kann Mais-Zweitfrucht-Ethanol . Die Intensivierung der Landwirtschaft ist wichtig: Produktionssteigerungen können vor allem durch Intensivierung und nicht durch Ausweitung der Anbauflächen erfolgen.

Produktionssteigerungen können vor allem durch Intensivierung und nicht durch Ausweitung der Anbauflächen erfolgen. Globale Marktreaktionen: Das Ausmaß der Landnutzungsänderung hängt davon ab, inwieweit Brasilien in der Lage ist, auf die gestiegene Ethanolnachfrage zu reagieren, ohne das Angebot für den Inlandsverbrauch und die Ausfuhren zu verringern. Dieses Ergebnis steht im Zusammenhang mit der im Modell verwendeten Angebotselastizität.

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