Brid.TV führt einen Managed Ads Service ein

Brid.TV führt einen End-to-End Ad Management Service für Publisher ein

BELGRAD, Serbien, 27. März 2023 /PRNewswire/ -- Brid.TV, der führende Anbieter von Videoplattformen und fortschrittlicher Optimierung von Werbeerträgen, hat heute eine Erweiterung seines Angebots mit End-to-End Managed Ads angekündigt, einen Mehrwertdienst für Premium-Partner.

Managed Ads nutzt die Erfahrung des Ad-Ops- und Support-Teams von Brid.TV sowie fortschrittliche Ad-Tech, um den Ad-Stack zu optimieren und die Einnahmen der Publisher zu maximieren. Jetzt können die Verleger der Plattform ihre Inhalte ohne zusätzliche Investitionen leichter monetarisieren.

"Der Managed Ads Service wurde entwickelt, um Zeit und Ressourcen für Publisher zu sparen und gleichzeitig ihre Werbeeinnahmen zu steigern", so Igor Damic, VP of Product Development bei Brid.TV. "Das Ad-Stack-Management kann viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen, die nicht alle Verlage investieren können. Daher haben wir untersucht, wie wir ihre Monetarisierungsbemühungen besser unterstützen können. Wir haben schließlich den Managed Ads Service entwickelt, bei dem unsere Ad-Ops-Experten wichtige Schritte im Monetarisierungsprozess übernehmen, so dass sich die Publisher auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Mit einem optimierten Ad Stack und der intelligenten Automatisierung von Brid.TVs werden Publisher einen Umsatzschub erleben", fügte er hinzu.

Der Managed Ads Service von Brid.TV umfasst eine weitere Ergänzung der Plattform: die Yield Optimization Engine, ein KI-Stack-Management-Tool, das auf fortschrittlichen Algorithmen basiert, um Anzeigen zu optimieren und die RPMs deutlich zu steigern.

Die Ad-Ops-Experten von Brid.TV optimieren den Ad-Stack, verfolgen die Bieter- und Anzeigenleistung, verwalten die Floor-Pricing-CPMs und stimmen sich mit dem Publisher ab - alles mit dem Ziel, die Werbeeinnahmen der Publisher zu maximieren.

Wenn Sie mehr über Managed Ads und andere Dienstleistungen zur Monetarisierung von Videos erfahren möchten, kontaktieren Sie Brid.TV hier.

Informationen zu Brid.TV

Brid.TV ist ein Premium-Video- und Ad-Tech-Unternehmen, dem eine ständig wachsende Zahl von Publishern, Werbenetzwerken und anderen videofokussierten Unternehmen vertraut. Es ist eine erstklassige Lösung für die Erkennung, das Hosting, die Verwaltung und die Verbreitung von Videoinhalten. Mit seiner großen Erfahrung in den Bereichen Ad-Tech und Monetarisierung ist Brid.TV in der Lage, fortschrittliche Ad-Stack-Tools für Publisher bereitzustellen, die ihnen einen Vorsprung verschaffen und gleichzeitig den Anzeigenertrag maximieren.

Zusätzlich zu der robusten Videoplattform bietet Brid.TV eine qualitativ hochwertige Werbenachfrage, Videoinhalte, White-Label-OTT-Apps und ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Erfüllung der Anforderungen von Publishern durch das interne Kundenerfolgsmanagement.

Weitere Informationen finden Sie auf der Bird.TV-Website und auf LinkedIn

