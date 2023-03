Brid.TV ora offre contenuti video per i publisher

BELGRADO, Serbia, 27 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Brid.TV, una delle più importanti piattaforme video e ad demand provider per publisher medi e grandi, ha annunciato oggi il lancio di Brid.TV Video Content for Publishers, un nuovo pacchetto di soluzioni per le aziende che desiderano creare o integrare il proprio inventario di annunci video.

«Brid.TV Video Content for Publishers è un'opportunità per le aziende per integrare i propri contenuti e creare ulteriori possibilità di pubblicazione di annunci, ridurre i costi e dare impulso al coinvolgimento degli utenti», ha dichiarato Uros Jojic, Presidente di Brid.TV. «Dato che gli annunci video hanno solitamente CPM più alti rispetto ai formati di visualizzazione, questi creeranno flussi di entrate pubblicitarie più importanti. In più, poiché i video sono ospitati da Brid.TV, non ci saranno costi di hosting e distribuzione per il publisher. Infine, i contenuti video hanno dimostrato di aumentare il coinvolgimento e il tempo di permanenza degli utenti, quindi questo è un ottimo modo per migliorare le performance dei siti web e delle app dei publisher», ha commentato.

Video Content for Publishers di Brid.TV copre diversi settori chiave: Notizie, Sport, E-Sport, Musica e Moda, con migliaia di video tra cui scegliere. È disponibile su richiesta per gli utenti premium sulla piattaforma.

Per saperne di più su Video Content for Publishers, nonché su altri servizi e soluzioni dell'azienda, contatti Brid.TV qui.

Informazioni su Brid.TV

Brid.TV è un'azienda video e ad tech di eccellenza, alla quale si affidano un elenco in continua espansione di publisher, network pubblicitari e altre attività incentrate sui video. Si tratta di una soluzione ideale per la scoperta, l'hosting, la gestione e la distribuzione di contenuti video. Grazie alla sua grande esperienza in tecnologia e monetizzazione pubblicitaria, Brid.TV è in grado di fornire strumenti ad stack avanzati ai publisher permettendogli di stare sempre un passo avanti, massimizzando al contempo il rendimento degli annunci.

Oltre alla solida piattaforma video, Brid.TV offre ad demand e contenuti video di alta qualità, app OTT white-label e la massima flessibilità nel soddisfare le esigenze dei publisher grazie alla gestione interna del successo dei clienti.

