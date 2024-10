Bybit bekräftigt EU-Wachstumsstrategie und Engagement für Compliance über Niederlassung in Österreich

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 11. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, die zweitgrößte Krypto-Börse der Welt, freut sich bekannt zu geben, dass sie im Rahmen ihrer kontinuierlichen Expansionsstrategie in Schlüsselmärkten und ihrem Engagement für Compliance eine Konzessionierung in Österreich anstrebt.

Bybit möchte durch diesen Schritt auch einen Beitrag zu Österreichs aufstrebender Krypto-Szene zu leisten. Bybit wird den Betrieb in Österreich nur nach Genehmigung durch die zuständigen Behörden aufnehmen und die vollständige Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben jederzeit sicherstellen.

Bybit würdigt auch die österreichische Verwaltung für ihr Engagement für die Förderung eines sicheren, transparenten und vertrauenswürdigen Umfelds. Wir schätzen den Ansatz, gemeinsam mit Branchenführern wie Bybit einen "Best-in-Class"-Regulierungsrahmen zu etablieren und sichere Finanzinnovationen zu fördern.

Bybit verfügt derzeit in Österreich noch über keine Konzession und bietet seine Dienstleistungen daher bis auf weiteres weder in Österreich noch auf dem österreichischen Markt aktiv an. Unser Team arbeitet fleißig daran, den optimalen Zeitpunkt für einen möglichen Start zu bestimmen und werden in den kommenden Wochen weitere Details zu unseren Plänen bekanntgeben.

Nach Erhalt der notwendigen Konzessionen wird Bybit den Geschäftsbetrieb in Österreich aufnehmen. Bybit widmet sich weiterhin der Bereitstellung einer sicheren, zuverlässigen und benutzerfreundlichen Plattform für den Handel mit Kryptowährungen. Wir freuen uns darauf, zum Wachstum und zur Entwicklung des österreichischen Ökosystems für digitale Assets beitragen zu dürfen.

Über Bybit

Bybit ist mit 50 Millionen Nutzern die zweitgrößte Krypto-Börse der Welt, gemessen am Handelsvolumen. Es wurde 2018 gegründet und bietet eine professionelle Plattform, auf der Krypto-Investoren und -Händler eine ultraschnelle Matching-Engine, einen 24/7-Kundenservice und einen mehrsprachigen Community-Support zur Verfügung steht. Bybit ist stolzer Partner des amtierenden Konstrukteurs- und Fahrermeisters der Formel 1: des Oracle Red Bull Racing Teams.

