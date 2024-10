Cambridge-Wissenschaftler sichern sich 5 Millionen Dollar von führenden globalen Risikokapitalfonds und Unternehmen, um die Dekarbonisierung von Scope 3 zu verändern

Regeneration.VC führt die Seed-Runde von Neutreeno neben Remarkable Ventures Climate Fund (RVC), Closed Loop Partners, Prequel Ventures, Scania Invest und Beacon Venture Capital an.

CAMBRIDGE, England, 4. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Neutreeno, ein Deep-Tech-Start-up, das aus der Universität Cambridge hervorgegangen ist und Pionierarbeit auf dem Gebiet der Dekarbonisierung von Lieferketten leistet, hat sich mit Unterstützung eines globalen Konsortiums renommierter Investoren eine Seed-Runde von 5 Millionen Dollar gesichert.

Dr. Spencer Brennan, Founder of Neutreeno, with Professor Jonathan Cullen, Head of Climate Science at Neutreeno.

Im Durchschnitt entfallen über 90 % der Emissionen, die Unternehmen zu verantworten haben, auf ihre Wertschöpfungskette (Scope 3). 93 % aller Unternehmen werden ihre Netto-Null-Ziele nicht erreichen, wenn sie das Tempo der Emissionsreduzierung bis 2030 nicht verdoppeln. Das ist auch deshalb besonders herausfordernd für Unternehmen, weil es vielen an primären Daten aus ihrer Wertschöpfungskette mangelt, der Einfluss auf Lieferanten, um an diese Daten zu gelangen, begrenzt ist und die Kosten für die Dekarbonisierung allgemein hoch sind.

Die von Neutreeno entwickelten Prozessnetzwerke, die auf der Erforschung von Massen- und Energieflüssen in Produktionsprozessen beruhen, minimieren den primären Datenaufwand für die Zulieferer erheblich und ermöglichen es Unternehmen, Produktlinien und ihre Emissionsprofile schneller und präziser abzubilden als mit bestehenden Tools. Ihr benutzerfreundliches digitales System zeigt automatisch Lösungen auf, die Emissionen und Kosten selbst über tausende von Lieferanten hinweg reduzieren. Neutreenos Kunden kommen aus Asien, Europa und Nordamerika, darunter S&P-500- und FTSE-250-Unternehmen aus verschiedenen Branchen sowie eine Vielzahl von kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Fredrik Nilzén, Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit bei der Scania Group, einem der größten Nutzfahrzeughersteller der Welt, betonte: „Neutreeno bietet eine einzigartige und innovative Lösung, die für die Bewältigung von Nachhaltigkeitsherausforderungen mit verbesserter CO2- und Kosteneffizienz in großem Maßstab entscheidend ist. Die Unterstützung von Scania Invest unterstreicht die strategische Bedeutung der Weiterentwicklung der bahnbrechenden Technologie von Neutreeno im Bereich der Nachhaltigkeit."

Dr. Spencer Brennan, der Gründer von Neutreeno, hat ein Team von Wissenschaftlern zusammengestellt, das über zwei Jahrzehnte hinweg Pionierarbeit für Konzepte der Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz in komplexen Lieferketten geleistet und die internationale Klimapolitik beeinflusst hat. Spencer bemerkte: „Wir verfolgen einen völlig neuartigen, robusten technischen Ansatz, um den Status quo von Scope 3 in Frage zu stellen." Professor Jonathan Cullen, klimawissenschaftlicher Leiter bei Neutreeno und Hauptautor des IPCC AR6 Sachstandsberichtes, erklärte: „Neutreeno sticht mit seinem Ansatz hervor aus einer sonst unübersichtlichen Landschaft formularbasierter und zäher Carbon Accounting Software ."

Neutreeno lieferte beispielsweise bahnbrechende Ergebnisse für einen multi-milliarden Konzern, indem es für einen seiner Zulieferer ein Emissionsreduktionspotenzial von 35 % in Scope 1–3 identifizierte und automatisch Maßnahmen aufzeigte, die zu neuen Produktdesigns, Änderungen in der Beschaffung und erheblichen Emissionsreduktionen führten – und das alles in nur vier Wochen.

Markus Börner, General Partner von Prequel Ventures, kommentierte die Schlüsselrolle des Unternehmens bei der Unterstützung des europäischen Fit-for-55-Ziels: „Die Dekarbonisierung von Lieferketten ist von entscheidender Bedeutung, und mit EU-Regularien wie CBAM hat sie direkte wirtschaftliche Auswirkungen auf Unternehmen. Allerdings ist sie eine gewaltige Herausforderung. Neutreeno verfügt über modernstes Fachwissen über industrielle Herstellungsprozesse und macht so die Dekarbonisierung auf Produktebene möglich. Dieser bahnbrechende Ansatz stellt einen enormen Mehrwert auch für die Lieferanten dar und berücksichtigt so deren entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung von Lieferketten. Das birgt gigantisches Potenzial für Unternehmen in Europa und der ganzen Welt."

Begeistert von der Mission des Unternehmens, die Emissionsreduzierung für Millionen von Unternehmen zu demokratisieren, kommentierte Michael Smith, General Partner von Regeneration: „Neutreeno hat das erste technische System entwickelt, das in der Lage ist, über die reine Scope-3-Berichterstattung hinauszugehen, um die Industrie systematisch zu dekarbonisieren und die 130 Billionen US-Dollar an Kapital freizusetzen, die darauf warten, den Übergang zu "net-zero" zu finanzieren."

Mit seinem innovativen Ansatz und dem starken Rückhalt in der Industrie ist Neutreeno in der Lage, einen bedeutenden Einfluss auf die globalen Dekarbonisierungsbemühungen zu nehmen und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Klimaziele schneller als je zuvor zu erreichen.

Informationen zu Neutreeno

Mithilfe von eigens entwickelten Prozessnetzwerken und technischen Modellen identifiziert und eliminiert Neutreeno die Emissionen an der Quelle. Neutreeno arbeitet mit führenden Unternehmen zusammen, die über das "Carbon Accounting" hinausgehen und entscheidende Maßnahmen zur Dekarbonisierung der Scope-3-Emissionen ergreifen wollen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2521643/Neutreeno_Announcement_Sep_2024.jpg