CANNARAY LIMITED KÜNDIGT INTERNATIONALE FUSION MIT AQUALITAS INC. AN

Die Geburt eines vertikal integrierten, EU-GMP-, Clean Green®-zertifizierten biologischen, globalen medizinischen Cannabisunternehmens mit einem einzigartigen und proprietären Aquaponik-Anbauprozess, umfangreichen Vertriebskapazitäten und dem Engagement, Patienten qualitativ hochwertige, konsistente Produkte anzubieten.

LONDON und BERLIN , 12. März 2024 /PRNewswire/ -- Cannaray Limited, ein führendes europäisches Unternehmen für medizinischen Cannabis mit Sitz in London, freut sich, den Zusammenschluss mit Aqualitas Inc. bekannt zu geben, einem in Nova Scotia lizenzierten Anbauer und Verarbeiter von medizinischem Cannabis mit EU-GMP-, GACP-, Health Canada- und Clean Green-Zertifizierungen. Dies stellt einen Meilenstein im europäischen medizinischen Cannabissektor dar und unterstreicht das Engagement beider Partner bei der Bereitstellung qualitativ hochwertiger, konsistenter medizinischer Cannabisprodukte für bedürftige Patienten.

Relying on the natural relationship between the microorganisms in the soil and the root systems of the plants, Aqualitas' sustainable aquaculture operation provides all the low-cost nutrients the plants need without the use of synthetic fertilizers or pesticides. Aqualitas logo Cannaray logo

Auch die Therismos GmbH, die in Deutschland etablierte Cannabisabteilung von Cannaray, wird davon profitieren. Therismos arbeitet mit wichtigen Meinungsführern in den Bereichen Schmerzen, Psychiatrie und anderen Indikationen zusammen, um Patienten die ideale Cannabistherapie und Dosierungsrichtlinien zu bieten. Darüber hinaus pflegt die Therismos GmbH eine starke Partnerschaft mit Alliance Healthcare/GEHE, der deutschen Tochtergesellschaft der Walgreens Boots Alliance, die über 4.000 Partnerapotheken im Netzwerk „Alphega" und „gesund leben" hat.

Aqualitas hat ein innovatives Aufzuchtsystem entwickelt, bei dem lebende Erde und eine aquaponische Düngung aus den nährstoffreichen Abfällen von 3.000 Koi-Karpfenfischen verwendet werden, um die preisgekrönten medizinischen Cannabisprodukte herzustellen. Diese umweltfreundliche Aufzuchtmethode spart im Vergleich zur konventionellen Cannabisproduktion bis zu 90 % Wasser und 75 % Energie.

Die Produkte werden schonend von Hand hergestellt, um die empfindlichen Terpene in der Blüte zu schützen, die das Aroma, den Geschmack und die Wirkung prägen. Diese schonende Methode gewährleistet zudem einen THC-Gehalt von mehr als 24 % in ihren aktuellen Cannabis-Sorten Atlantic Glue GG4, Bruce Banner, Dr. Lime und Sensi Double Kush.

Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die fusionierten Unternehmen einen Umsatz von rund 51 Millionen US-Dollar. Dieser Zusammenschluss verspricht ein noch größeres Wachstum durch vertikale Integration, ein ausgedehntes Vertriebsnetz und eine kosteneffiziente Cannabisproduktion sowie einzigartige, qualitativ hochwertige, biologische Produkte.

M. Scott Maguire, CEO von Cannaray, zeigt sich begeistert von der Zukunft: "Wir sind hocherfreut, Aqualitas als Partner gefunden zu haben, der unser Engagement für hervorragende Qualität teilt und Produkte entwickelt hat, bei denen der Patient im Vordergrund steht. Infolge der bevorstehenden Legalisierung von Cannabis wird der deutsche Markt voraussichtlich exponentiell wachsen, und wir sind in der Lage, eine führende Rolle zu spielen."

Myrna L. Gillis, CEO von Aqualitas, merkt an: "Dieser internationale Zusammenschluss mit Cannaray ist ein bedeutender Meilenstein, der unser Engagement für hervorragende Leistungen bei der Herstellung von sauberen und sicheren medizinischen Cannabisprodukten widerspiegelt. Gemeinsam teilen wir die Vision, die besten Medikamente in einer Vielzahl von Formaten zu liefern, um Ärzten und Patienten die besten therapeutischen Optionen zu bieten."

Über Aqualitas Inc.

Aqualitas Inc. ist ein in Privatbesitz befindliches, vertikal integriertes Unternehmen, das über mehrere Health Canada-Lizenzen verfügt und preisgekrönte Cannabisprodukte und Eigenmarken herstellt, die in allen kanadischen Provinzen und international vertrieben werden. Aqualitas ist die Heimat von Kanadas Grower of the Year 2020, GrowUp Cannabis Cup 1st Place Flower 2022 sowie Best Flower 2023 und ist Kanadas erster Clean Green-zertifizierter Cannabisproduzent und -verarbeiter, der für sein Engagement für internationale ökologische Managementpraktiken, Compliance, Qualität und Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde. Sein einzigartiger und geschützter Aquaponik-Anbauprozess kombiniert lebendes Wasser, das von Koi-Fischen angetrieben wird, und lebende Erde, um Produkte mit verbesserten Potenz- und Terpenprofilen herzustellen. Das Markenversprechen von Aqualitas, „Pure Wellness", steht für das Engagement, Innovationen durch Forschung und Produktentwicklung voranzutreiben, die nicht nur das Wohlbefinden der Verbraucher steigern, sondern auch eine Verpflichtung zu Reinheit, Qualität und Umweltverantwortung widerspiegeln. Sein wissenschaftlicher Inkubator, das Sindica Global Institute for Cannabis Research and Innovation, ist aufgrund der umfassenden Lizenzen und Zertifizierungen von Aqualitas®, einschließlich einer Forschungslizenz, einer FDA-Arzneimittelstammdatei, einer DEL und der Einhaltung der Guten Herstellungspraktiken, einzigartig positioniert, um an der Forschung für pharmazeutische und natürliche Gesundheitsprodukte mitzuarbeiten. Die medizinischen Produkte von Aqualitas® wurden auch in ganz Kanada vertrieben und nach Deutschland, Australien, Portugal, Polen, Israel und in die USA exportiert.

Aqualitas Press Contact:

Adriana Magaña

Email: [email protected]

Office Phone: +1(902)354-3736 EXT 109

Cell Phone: +1(902)809-9049

Über Cannaray Limited/Therismos UK

Therismos ist die medizinische Abteilung des Unternehmens, die Produkte auf Cannabisbasis für den medizinischen Gebrauch (CBPM) in ganz Europa importiert und vertreibt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch innovative Produktlösungen, wertvolle Partnerschaften mit strategischen Verbündeten und die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Medizinern von Weltrang der führenden europäischen Komplettanbieter für medizinischen Cannabis zu werden. Therismos Limited (UK) vertreibt auch die pädiatrische, lebensrettende Gentherapie Libmeldy im Auftrag von Orchard Therapeutics sowie andere Therapien für seltene Krankheiten im Auftrag anderer globaler Biopharmaunternehmen.

Cannaray Limited/Therismos UK Press Contact:

Joshua Roberts

Email: [email protected]

Cell Phone: +4407539414529

Über Therismos Deutschland

Seit Mai 2023 versorgt die Therismos GmbH Ärzte, Apotheken und Patienten in Deutschland mit medizinischem Cannabis. Der zugelassene Arzneimittel-Großhändler und lizensierter Betäubungsmittelhändler verfügt über ein breites Produktportfolio und bezieht seine Blüten von professionellen Züchtern. Darüber hinaus besteht eine transformative Kategorie-Wachstumspartnerschaft mit der Tochtergesellschaft von Walgreens Boots Alliance, Alliance Healthcare GmbH/GEHE, für die Versorgung mit medizinischem Cannabis und die Ausbildung von Apothekern in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin besteht aus einem Management-Team mit 50+ Jahren Pharmaerfahrung und weiteren Cannabisexperten. Entsprungen ist die Therismos GmbH aus der britischen Muttergesellschaft Therismos Ltd. UK, die seit 2018 den streng regulierten britischen Markt mit Medizinalcannabis und CBD-Produkten bedient.

Therismos DE Pressestelle:

Ebru Broda

Pressesprecher/in

[email protected]

+49 176 13864227

