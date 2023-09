Canopy Growth Germany GmbH gibt Markenwechsel von Spectrum Therapeutics zu Canopy Medical bekannt

SMITHS FALLS, Ontario, 6. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Canopy Growth Germany GmbH, ein weltweit führender Anbieter von medizinischen Cannabisprodukten und -dienstleistungen, freut sich, die Umbenennung der medizinischen Marke auf dem deutschen Marktvon Spectrum Therapeutocs in Canopy Medical bekanntzu geben.

Canopy Growth Germany GmbH announces brand change from Spectrum Therapeutics to Canopy Medical.

Mit der Entscheidung, die Marke von Spectrum Therapeutics in Canopy Medical zu ändern, wird das medizinische Geschäft des Unternehmens an die Unternehmensmarke Canopy Growth angepasst. Diese Anpassung bekräftigt das Engagement von Canopy Growth für ein langfristiges Wachstum auf dem deutschen Markt für medizinisches Cannabis und das unerschütterliche Engagement für deutsche Patienten mit medizinischem Cannabis.

"Wir freuen uns, unser neues Branding als erstes in Deutschland einzuführen, da dies eine visuelle Demonstration unserer Führungsposition in diesem vorrangigen Markt sowie der wachsenden Stärke von Canopy Growth innerhalb der internationalen Branche für medizinisches Cannabis darstellt", sagte Tara Rozalowsky, Chief Growth Officer und President, International Markets, von Canopy Growth. "Wir werden weiterhin erstklassige medizinische Cannabisprodukte anbieten und unsere Innovationen vorantreiben, um unseren Patienten die bestmöglichen Behandlungsoptionen zu bieten."

Die Umbenennung in Canopy Medical wird schrittweise erfolgen, damit Kunden und Partner, Verbraucher und Stakeholder weiterhin von Produkten und Dienstleistungen höchster Qualität profitieren können. Wichtig ist, dass sich für Patienten mit medizinischem Cannabis während der Umstellung keine Änderungen bei den Dienstleistungen ergeben.

Informationen zu Canopy Medical

Die Marke Canopy Medical, vormals bekannt als Spectrum Therapeutics, ist eine Marke der Canopy Growth Germany GmbH, einem der weltweit führenden Anbieter von medizinischen Cannabisprodukten und -dienstleistungen. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, erstklassige medizinische Cannabislösungen für Patienten auf der ganzen Welt zu entwickeln und zu liefern. Die Vision des Unternehmens ist es, die Lebensqualität von Patienten durch innovative und hochwertige Produkte zu verbessern.

Informationen zu Canopy Growth

Canopy Growth ist ein führendes nordamerikanisches Cannabis- und Konsumgüterunternehmen ("Consumer Packaged Goods, CPG"), das sich zum Ziel gesetzt hat, das Potenzial von Cannabis zur Verbesserung des Lebens freizusetzen.

Durch unermüdliches Engagement für seine Verbraucher liefert Canopy Growth innovative Produkte mit Schwerpunkt auf Premium- und Mainstream-Cannabis-Marken, darunter Doja, 7ACRES, Tweed und Deep Space. Das CPG-Portfolio von Canopy Growth umfasst BioSteel, die Marke für zuckerfreie Sportgetränke, zielgerichtete 24-Stunden-Hautpflege- und Wellness-Lösungen von This Works, Gourmet-Wellness-Produkte von Martha Stewart CBD und die branchenprägende Verdampfertechnologie von Storz & Bickel aus Deutschland.

Canopy Growth hat auch ein umfassendes Ökosystem aufgebaut, um die Chancen des THC-Marktes in den USA zu nutzen. Dazu gehören die Rechte an Acreage Holdings, Inc., einem vertikal integrierten Cannabis-Betreiber in mehreren Bundesstaaten mit Hauptbetrieben in dicht besiedelten Bundesstaaten im Nordosten der USA, sowie an Wana Brands, einer führenden Marke für essbare Cannabis-Produkte in Nordamerika, und an Jetty Extracts, einem in Kalifornien ansässigen Hersteller von hochwertigen Cannabis-Extrakten und Pionier der Clean-Vape-Technologie.

Über ihre/diese erstklassigen Produkte hinaus ist Canopy Growth führend in der Branche durch sein Engagement für soziale Gerechtigkeit, verantwortungsvollen Konsum und Reinvestitionen in die Gemeinschaft - als Wegbereiter für eine Zukunft, in der Cannabis aufgrund seines Potenzials, zu mehr Wohlbefinden und Lebensqualität beizutragen, verstanden und begrüßt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.canopygrowth.com.

Medienkontakt: Laura Nadeau, Manager, Communications, [email protected]; Investorenkontakt: Tyler Burns, Director Investor Relations, Tyler.Burns@canopygGrowth.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2200126/Canopy_Growth_Corporation_Canopy_Growth_Germany_GmbH_announces_b.jpg

SOURCE Canopy Growth Corporation