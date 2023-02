CaPow beschafft eine Seed-Finanzierung in Höhe von 7,5 Millionen US-Dollar für die Einführung eines akkufreien, dauerhaften Stromversorgungssystems für Roboter in Logistikzentren und Industrieanlagen

Das autonome, akkufreie und leistungsstarke Energie-Ökosystem von CaPow beseitigt die Abhängigkeit von Robotern von kostspieligen, gefährlichen Lithium-Ionen-Akkumulatoren. Die patentierte Technologie des Unternehmens reduziert die CapEx-, OpEx- und Kohlenstoffbilanz drastisch und behält gleichzeitig die optimale Betriebskontinuität bei, da es keine Roboter-Ausfallzeiten aufgrund des Aufladens gibt.

BE'ER SHEVA, Israel, 13. Februar 2023 /PRNewswire/-- CaPow, ein unbefristeter Anbieter von Stromversorgungslösungen, gab heute bekannt, dass er eine Seed-Finanzierung in Höhe von 7,5 Millionen US-Dollar eingeworben hat, um die Kommerzialisierung seines akkufreien, drahtlosen Energieversorgungs-Ökosystems für autonome Robotik zu erhöhen. Diese Lösung bietet kontinuierliche Energie für automatisierte Robotik-Umgebungen, wobei Roboter-Ausfallzeiten durch Aufladen vermieden werden. Die Finanzierungsrunde wurde von IL Ventures geleitet, einem Risikokapitalfonds, der sich auf disruptive Technologien für veraltete Industrien konzentriert, mit einer Ko-Investition von Mobilion VC, Payton Planar Magnetics, Doral Energy-Tech Ventures, Mobilitech Capital und Ray Nissan, einem prominenten Angel-Investor.

Heute verlassen sich viele automatisierte Lösungen für die Stromversorgung auf Akkumulatoren. Diese Abhängigkeit führt zu mehreren charakteristischen Ineffizienzen, wie zum Beispiel Ausfallzeiten durch Aufladen und exorbitante Kosten aufgrund der Notwendigkeit für zusätzliche Roboter, die diejenigen ersetzen, die aufgeladen werden. Darüber hinaus haben herkömmliche Akkus negative Auswirkungen auf die Umwelt, da sie Sicherheitsrisiken verursachen und betriebliches „Kopfzerbrechen" bereiten, weil sie eine bestimmte Beschaffungsstrategie, einen speziellen Versand, eine bestimmte Handhabung und Lagerung sowie ein besonderes Recycling erfordern.

CaPow geht den primären Engpass für die Automatisierung an: Die Herausforderung, zuverlässige, kostengünstige und umweltfreundliche Energie zu liefern. Durch die Bereitstellung eines konsistenten Stromflusses für mobile Roboter ermöglicht das Energieversorgungs-Ökosystem von CaPow den kontinuierlichen Betrieb von automatisierten Roboterlösungen ohne Ausfallzeiten durch die Erschöpfung von Energieträgern, während gleichzeitig das Konzept der Abhängigkeit von veralteten Akkus beendet wird. Die „akkufreie" Paradigmen verändernde Lösung von CaPow wird entlang der Logistik-Wertschöpfungskette gut aufgenommen, da sie dafür anerkannt ist, die erforderliche Roboterflotte zu verkleinern, die Durchsatzrate zu erhöhen und den ROI der Automatisierung zu verbessern.

Die proprietäre Lösung von CaPow ermöglicht eine optimale Leistungsübertragung mit breiten und dynamischen Fähigkeiten. Sie ist für mehrere Nutzer geeignet sowie für das Vorhandensein von Metall und Schmutz im und um das Energieübertragungsfeld. Darüber hinaus unterstützt sie große Entfernungen zwischen den übertragenden und empfangenden Endpunkten sowie eine große räumliche Abdeckung. Dies bietet erhebliche Leistungsstufen mit einem optimalen End-to-End-Wirkungsgrad. Der Wert der Technologie von CaPow erstreckt sich mit einer breiten Palette von Anwendungen weiter auf den umfangreichen Mobilitätsmarkt.

Herr Amir Fishelov tritt dem Vorstand von CaPow als Vorstandsvorsitzender bei und nutzt seine zwei jahrzehntelange Erfahrung als Mitbegründer von SolarEdge (Nasdaq: SEDG), einem Pionier und weltweit führenden Anbieter von intelligenter Energietechnologie. Bei SolarEdge, einem Unternehmen im Wert von 17 Milliarden USD, war Fishelov als Chief Architect sowie als VP Strategy and Corporate Development tätig und leitete großangelegte und komplexe Energiemanagement-Projekte.

„Mit der Unterstützung unserer Investoren und strategischen Partner fordert CaPow Hersteller, Anbieter von Automatisierungslösungen und Anlagenbetreiber dazu auf, ihre Definition der betrieblichen Effizienz zu ändern", so Prof. Mor Peretz, Mitbegründer und CEO von CaPow. „Wir freuen uns darauf, unsere Produktentwicklung zu beschleunigen, um der starken Marktnachfrage nach unserer innovativen und bewährten Technologie gerecht zu werden. Das Unternehmen wird den Erlös aus der Investitionsrunde nutzen, um das Geschäftswachstum in Märkten auf der ganzen Welt zu beschleunigen."

„Wir bei IL Ventures stimmen eng mit der Mission von CaPow überein, eine nachhaltige, akkufreie Stromversorgung für die Branche zu schaffen", so Yoni Heilbronn, Managing Partner bei IL Ventures. „Wir freuen uns, in eine außergewöhnliche und bewährte Technologie zu investieren, die die gesamte Energieversorgung im Bereich Robotik revolutioniert."

„Ich bin sehr stolz darauf, dass BGN Technologies an der Markteinführung der revolutionären Technologie von CaPow beteiligt war", so Zafrir Levi, VP Exact Sciences bei BGN, dem Kommerzialisierungszweig der Universität Ben-Gurion.„Wir glauben von ganzem Herzen an die Perpetual-Power-Lösung von CaPow, und diese Investition ist ein Beweis für die überlegene Technologie des Unternehmens und für das enorme Potenzial, die Branche, in der es tätig ist, zu revolutionieren."

Informationen zu CaPow

CaPow ist ein Pionier auf dem Gebiet der kontinuierlichen Stromversorgung und ermöglicht eine revolutionäre, konstante Energiebeschaffungslösung, die eine Veränderung in der Art und Weise vorantreibt, wie Automatisierungslösungen entwickelt und bereitgestellt werden. Dies ermöglicht es Kunden, maximale Effizienz zu erzielen und gleichzeitig die Gesamtkosten drastisch zu senken. Das Genesis-System von CaPow ermöglicht es Robotern, eine konstante Durchsatzrate von 100 % rund um die Uhr zu erreichen, indem Ausfallzeiten durch Aufladen vermieden werden.

Basierend auf fast zwei Jahrzehnten Forschung und gestützt auf ein umfangreiches Patentportfolio verbessert die Technologie von CaPow die Strategie für die Stromversorgung automatisierter Flotten, vereinfacht die Installation der Infrastruktur und etabliert umweltfreundliche Verwendungen.

Das Konzept von CaPow, das von innovativen Ideen geleitet wird, wird von führenden Investoren und angesehenen Mitgliedern der Branche unterstützt. Die ehemaligen Leiter von Amazon Robotics, Vikas Enti und Nils Alstad, unterstützen das Unternehmen als strategische Berater. Besuchen Sie capow.energy oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Informationen zu IL Ventures

IL Ventures investiert in bahnbrechende, aber greifbare Technologien, die tiefgehende, umsetzbare Erkenntnisse bieten, die zu besseren Geschäftsentscheidungen führen. Der Fonds kombiniert Kapital mit unglaublich umfassender Betriebserfahrung und einem einzigartigen globalen Netzwerk, das den Gründern dabei hilft, schnell maßstäblich zu vergrößern und global zu agieren. Mit Unterstützung von erstklassigen globalen Investoren und Partnern ist sein Team aus Unternehmensentwicklern und Führungskräften der Branche bereit, das Potenzial der vielversprechendsten Start-ups Israels voll auszuschöpfen. Weitere Informationen finden Sie auf www.il-ventures.com.

