CaPow haalt USD 7,5 miljoen op als eerste investeringsronde voor de introductie van een systeem zonder batterijen om robots in logistieke centra en industriële faciliteiten permanent van stroom te voorzien

Het autonome, batterijvrije en krachtige energie-ecosysteem van CaPow zorgt ervoor dat robots niet meer afhankelijk zijn van dure, gevaarlijke lithium-ionbatterijen. De gepatenteerde technologie van het bedrijf vermindert de CapEx, OpEx en CO2-voetafdruk drastisch, terwijl de operationele continuïteit optimaal blijft omdat er geentijd meer verloren gaat omdat er geen batterijen meer opgeladen hoeven worden.

BE'ER SHEVA, Israël, 13 februari 2023 /PRNewswire/ -- CaPow , een leverancier van permanente stroomoplossingen, heeft vandaag bekendgemaakt na de eerste investeringsronde USD 7,5 miljoen te hebben opgehaald voor het in productie nemen van zijn batterijvrije, draadloze systeem voor autonome robotica. Deze oplossing zorgt voor het continu leveren van stroom aan geautomatiseerde robotomgevingen en elimineert de uitvaltijd van de robot omdat de batterij ervan niet meer opgeladen hoeft te worden. De ronde werd geleid door IL Ventures, een VC-fonds dat zich richt op baanbrekende technologieën voor bestaande industrieën, met co-investering van Mobilion VC, Payton Planar Magnetics, Doral Energy-Tech Ventures, Mobilitech Capital en de heer Ray Nissan, een prominente, particuliere investeerder.

Tegenwoordig zijn veel geautomatiseerde oplossingen voor de stroomvoorziening afhankelijk van batterijen. Deze afhankelijkheid leidt tot verschillende inherente inefficiënties, zoals operationele onderbreking omdat batterijen moeten worden opgeladen en ongewenste kosten vanwege de behoefte aan extra robots die ingezet moeten worden wanneer de batterijen van andere robots worden opgeladen. Bovendien zijn traditionele batterijen slecht voor het milieu, omdat ze veiligheidsrisico's en operationele uitdagingen met zich meebrengen, aangezien ze een specifieke aankoopstrategie, speciale verzending, behandeling, opslag en recycling vereisen.

CaPow pakt het primaire knelpunt voor automatisering aan: de uitdaging om betrouwbare, kosteneffectieve en niet-vervuilende energie te leveren. Door mobiele robots constant van stroom te voorzien, zorgt het ecosysteem van CaPow ervoor dat geautomatiseerde robotoplossingen zonder onderbreking kunnen blijven functioneren, en kan de bestaande technologie langzaamaan worden uitgefaseerd. De batterijvrije, paradigma-verschuivende oplossing van CaPow wordt in de logistieke waardeketen goed ontvangen, omdat hierdoor minder robots nodig zijn, de doorvoer sneller gaat en het investeringsrendement van automatisering hoger wordt.

De gepatenteerde oplossing van CaPow maakt een optimale krachtoverbrenging mogelijk met brede en dynamische mogelijkheden. De oplossing biedt plaats aan meerdere gebruikers, evenals de aanwezigheid van metaal en restanten in en rond het veld van energieoverdracht. Bovendien ondersteunt de oplossing grote afstanden tussen zender en ontvanger, evenals een brede, ruimtelijke dekking. Dit zorgt voor substantiële stroomwaarden met optimale ketenefficiëntie. De waarde van CaPow's technologie breidt zich verder uit naar de bredere mobiliteitsmarkt met een breed scala aan toepassingen.

De heer Amir Fishelov treedt als voorzitter toe tot de raad van bestuur van CaPow, met als inbreng zijn 20 jaar ervaring als medeoprichter van SolarEdge (Nasdaq: SEDG), een pionier en wereldleider op het gebied van slimme energietechnologie. Bij SolarEdge, een bedrijf van USD 17 miljard, was de heer Fishelov Chief Architect en VP Strategy and Corporate Development, waar hij leiding gaf aan grootschalige en complexe energiebeheerprojecten.

"Met de steun van onze investeerders en strategische partners tracht CaPow robotfabrikanten, leveranciers van automatiseringsoplossingen en fabrieksexploitanten te motiveren om hun definitie van operationele efficiëntie te herzien", aldus prof. Mor Peretz, medeoprichter en CEO van CaPow. "We kijken ernaar uit om onze productontwikkeling te versnellen om aan de sterke vraag naar onze innovatieve en bewezen technologie te voldoen. Het bedrijf zal de opbrengst van de investeringsronde gebruiken om de bedrijfsgroei in markten over de hele wereld te versnellen."

"Bij IL Ventures sluiten we nauw aan bij de missie van CaPow om een duurzame, batterijvrije stroomvoorziening voor de industrie te creëren", aldus Yoni Heilbronn, Managing Partner bij IL Ventures. "We zijn verheugd om te investeren in een uitzonderlijke en bewezen technologie die een groot verschil zal maken in de manier waarop robots van stroom zullen worden voorzien."

"Ik ben erg trots dat BGN Technologies heeft deelgenomen aan het op de markt brengen van de revolutionaire technologie van CaPow", zegt Zafrir Levi, VP Exact Sciences bij BGN, de commercialiseringsafdeling van de Ben-Gurion University. "We geloven van harte in de oplossing van CaPow voor het leveren van permanente stroomvoorziening en deze investering is het bewijs van de superieure technologie van het bedrijf en van het enorme potentieel om baanbrekend te zijn binnen de sector waarin het actief is".

Over CaPow

CaPow is een pionier op het gebied van continue stroomvoorziening en faciliteert een revolutionaire oplossing voor permanente stroomvoorziening die een verandering teweegbrengt in de manier waarop automatiseringsoplossingen worden ontworpen en geïmplementeerd. Hierdoor kunnen klanten veel efficiënter werken en de totale kosten drastisch verlagen. Met het Genesis-systeem van CaPow kunnen robotvloten 24 uur per dag een constante doorvoer van 100% bereiken omdat er geen sprake meer is van uitvaltijd als gevolg van opladen.

Gebaseerd op bijna twee decennia onderzoek en ondersteund door een uitgebreid octrooiportfolio, verbetert de technologie van CaPow de stroomvoorzieningsstrategie van geautomatiseerde robotparken aanzienlijk, vereenvoudigt de technologie de installatie van infrastructuur en zorgt de technologie voor milieuvriendelijke implementaties.

De plannen van CaPow, geleid door innovatieve geestdrift, worden ondersteund door toonaangevende investeerders en vooraanstaande leden in de industrie. Voormalige Amazon Robotics-leiders Vikas Enti en Nils Alstad dienen als strategische adviseurs van het bedrijf. Ga naar capow.energy of volg ons op LinkedIn.

Over IL Ventures

IL Ventures investeert in baanbrekende, maar tastbare technologieën die diepgaande, bruikbare inzichten bieden die tot betere zakelijke beslissingen leiden. Het fonds combineert kapitaal met ongelooflijk gedegen operationele ervaring en een ongeëvenaard wereldwijd netwerk dat oprichters helpt snel op te schalen en wereldwijd te gaan. Gesteund door vooraanstaande wereldwijde investeerders en partners, staat het team van bedrijfsbouwers en leidinggevenden in de sector klaar om het volledige potentieel van Israëls meest veelbelovende startups te ontsluiten. Ga voor meer informatie naar www.il-ventures.com .

