CARLSBERG UND BROOKLYN BREWERY BRINGEN DAS ERSTE LAGERBIER AUF DEN MARKT, BEI DEM DIE GESAMTE GERSTE DURCH TROCKENHEITSRESISTENTES FONIO-GETREIDE ERSETZT WIRD

COPENHAGEN, Dänemark, 31. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Carlsberg hat in Zusammenarbeit mit der Brooklyn Brewery ein brandneues Bier aus trockenheitsresistenten Fonio-Pflanzen entwickelt.

Das Fonio-Bier wird mit Carlsberg-Hefe und Fonio-Getreide hergestellt, ohne Verwendung von Bitterhopfen oder Gerste. Es zeigt, was erreicht werden kann, wenn neue Brautechniken und Zutaten auf Neugier treffen - eine Denkweise, die bei Carlsberg seit der Eröffnung der Brauerei im Jahr 1847 immer im Vordergrund stand.

Das neue Fonio-Bier wurde in Zusammenarbeit mit der Brooklyn Brewery im Rahmen der Kampagne „Brewing for Impact" gebraut. Die Kampagne wurde von Brooklyn Brewmaster Garrett Oliver ins Leben gerufen, um das 30-jährige Bestehen der Brauerei zu feiern. Ihr Ziel ist es, das uralte westafrikanische Getreide und sein ungenutztes Braupotenzial sowie seine Fähigkeit, positive Veränderungen in der Branche voranzutreiben, ins Rampenlicht zu rücken.

Das daraus resultierende, im Carlsberg-Forschungslabor gebraute Lagerbier in limitierter Auflage ist sauber, mit weichen Aromen von Aprikosen, weißen Pfirsichen und Melone, mit einer unterschwelligen Süße und einer anhaltenden Bitterkeit, die einen lebendigen und delikaten Abgang ergibt.

Das einzigartige Fonio-Flaschendesign wurde von Kevin Bongang, einem in Kamerun (Westafrika) geborenen Wandmaler, Designer und Maler, entworfen. Jede Fonio-Bierflasche enthält einen einzigartigen Ausschnitt des Kunstwerks, das auf dem ikonischen Carlsberg-Hopfenblatt abgebildet ist.

Zoran Gojkovic, Director of Brewing Science & Technology, Carlsberg , sagte: „Carlsberg arbeitet ständig daran, die Neugierde zu beleben, und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Fortschritt in der Welt mit einem Funken Neugierde beginnt. Als Garrett Oliver, der Braumeister der Brooklyn Brewery, an mich herantrat, um mit mir zu besprechen, was wir mit Fonio kreieren könnten, war mein erster Gedanke: Warum hat noch niemand ein Bier gemacht, das komplett aus Fonio besteht? Dieses innovative Gebräu mit einem so einzigartigen Menü zu kombinieren, das von einem unglaublichen Küchenchef kreiert wurde, zeigt das Potenzial dieses Getreides. Nicht nur für die Bierindustrie, sondern auch darüber hinaus".

Um das neue Bier auf den Markt zu bringen, hat sich Carlsberg mit dem Sternekoch Adejoké Bakare vom Londoner Restaurant Chishuru zusammengetan, um ein einzigartiges fünfgängiges Degustationsmenü zu kreieren, das die beeindruckenden Kombinationsmöglichkeiten des Lagers unterstreicht und gleichzeitig eine Hommage an die westafrikanischen Wurzeln von Fonio darstellt.

Das Fonio-Bier von Carlsberg wird ab August in begrenzten Mengen im Home of Carlsberg in Kopenhagen erhältlich sein.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2469083/Carlsberg.jpg