Casio stellt medizinische Kamera für den internationalen Markt auf virtual.MEDICA 2020 aus

TOKIO, 22.Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute bekannt, dass es seine medizinische Kamera dem internationalen Markt zum ersten Mal auf virtual.MEDICA 2020, einer der weltweit größten Messen für medizinische Geräte, präsentieren wird, die in diesem Jahr vom 16. bis 19. November 2020 online stattfindet.